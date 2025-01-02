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На протезі боронив Київщину та Харківщину. Керничний отримав посмертно звання Герой України

Наталія Порощук
glavcom.ua
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На протезі боронив Київщину та Харківщину. Керничний отримав посмертно звання Герой України
Геннадій Керничний у 2014 році добровільно вступив до Збройних сил України
фото: Марина Соколова/Facebook

Геннадій Керничний загинув 23 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку

Сьогодні, 2 січня, президент України Володимир Зеленський надав посмертно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» сержанту Геннадію Керничному. Про це стало відомо з указу №5/2025.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Керничному Геннадію Руслановичу – сержанту (посмертно)», – йдеться в указі.

Геннадій Керничний з початку повномасштабного вторгнення захищав Київщину
Геннадій Керничний з початку повномасштабного вторгнення захищав Київщину
фото: Оксана Корчинська/Facebook

Геннадій Керничний, позивний «Вікінг», народився 29 січня 1997 року на Вінниччині. Закінчив Буковинський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою.

Наприкінці 2014 року Керничний добровільно вступив до Збройних сил України і вже наступного року брав участь у боях за Дебальцеве, Мар'їнку, Станицю Луганську, Щастя, Веселу гору, Зайцеве та Золоте-2.

Геннадій Керничний загинув 23 вересня 2024 року
Геннадій Керничний загинув 23 вересня 2024 року
фото: Оксана Корчинська/Facebook

Під час служби військовий двічі отримав контузії, а у 2018 році втратив частину нижньої кінцівки (відрив ступні), після чого лікувався протягом дев'яти місяців.

У 2020 році Геннадій Керничний став учасником змагань з кросфіту серед ветеранів АТО/ООС, які втратили кінцівки. З-поміж 19 учасників із 15 міст України він зайняв перше місце серед дебютантів.

Геннадій Керничний активно займався спортом
Геннадій Керничний активно займався спортом
фото з відкритих джерел

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він активно захищав Київщину, беручи участь в обороні Макарова, Лютежа, Козаровичів, штурмі і зачистці Мощуна, Ірпеня, Бучі, Гостомеля. Згодом воював на Харківщині, звільняючи з побратимами Прудянку, Супівку та Кочубеївку.

«Весь свій свідомий вік «Вікінг» провів на фронті або госпіталях. П'ять років Він продовжував служити на протезі в ССО. В перші хвилини наступу з побратимами, теж на протезах, нейтралізовували групи ворога по Київщині, далі Харківщина, Луганщина, Донеччина, Запоріжжя, знову Харківщина», – розповіла волонтерка Оксана Корчинська. 

Геннадій Керничний уродженець Вінниччини
Геннадій Керничний уродженець Вінниччини
фото з відкритих джерел

Геннадій Керничний загинув 23 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку від ворожого дрону. Буквально кілька днів до цього, 19 вересня, військовий був на короткий час у Києві. Ці години він використав для підтримки побратимів з ампутаціями, попри рекомендації лікарів про необхідність госпіталізації через натертину на культі його кінцівки.

За бойові заслуги Геннадій Керничний відзначений такими нагородами: орденами  «За мужність» ІІ та ІІІ ступеня, «За військову службу Україні», «За пролиту кров в боях за Україну», «За взірцевість» ІІ та ІІІ ступеня, «Іду на ви» І ступеня, «За воїнську доблесть», «Воля і мужність», «За оборону рідної держави», «Учасник АТО», «Учасник ООС», «За оборону Мар’їнки», Орден Покрови Козацтва та нагородною зброєю Glock 17. Сьогодні військовому присвоєно ще звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».

Нагадаємо, що 26 грудня 2024 року президент України Володимир Зеленський зустрівся з українськими воїнами та рідними загиблих захисників і вручив найвищі державні нагороди

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Теги: державні нагороди Україна українці військові ЗСУ війна Володимир Зеленський

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