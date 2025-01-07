Нардепа Гончаренка не пустили в ефір турецького телеканалу через антипутінський напис на футболці

Гончаренко одягнув футболку з написом «Путін – терорист номер один» для участі в ефірі державного турецького телеканалу

Нардепа від «Європейської солідарності» Олексія Гончаренка виключили з ефіру турецького державного телеканалу через напис на футболці. Про це політик повідомив в Telegram.

«Сьогодні я мав взяти участь у прямому ефірі турецького державного телеканалу TRT World, що мовить англійською. Але щойно вони побачили мою футболку з написом «Путін – терорист номер один», усе змінилося», – зауважив нардеп.

фото: Олексій Гончаренко/Telegram

Гончаренко зауважує, що спочатку телеканал попросив його змінити футболку, однак нардеп відмовився:

«Спершу вони попросили мене змінити футболку. Я відмовився. Тоді вони почали наполягати: «Ну, ми все ж просимо вас змінити футболку». Моя відповідь була простою: або я виходжу в ефір так, як є, або не виходжу взагалі. Якщо вам це не підходить – відмовляйтесь. Результат? Включення скасували», – розповів політик.

За словами нардепа такий результат не є поразкою: «Але це не поразка. Це ще один доказ того, що правда про злочини Росії та її лідера незручна багатьом. Вони готові цензурувати навіть просту футболку, аби тільки не чути, що «Путін – терорист номер один». Але ми не будемо мовчати. Ми продовжимо називати речі своїми іменами, навіть якщо комусь це не подобається».

Раніше, народний депутат України Олексій Гончаренко і російська пропагандистка Ольга Скабєєва влаштували заочну перепалку через футболку українця, яка не сподобалася росіянці через напис на ній.

Все почалося з того, що Гончаренко показав власне фото, на якому позує у білій футболці з написом «Less russian gas» («Менше російського газу»). У цій футболці Гончаренка помітили у ПАРЄ, сесія якої розпочалася у Страсбурзі.