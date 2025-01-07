Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Нардепа Гончаренка не пустили в ефір турецького телеканалу через антипутінський напис на футболці

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Нардепа Гончаренка не пустили в ефір турецького телеканалу через антипутінський напис на футболці
Гончаренка не пустили в ефір турецького держканалу через футболку
фото: Олексій Гончаренко/Telegram

Гончаренко одягнув футболку з написом «Путін – терорист номер один» для участі в ефірі державного турецького телеканалу

Нардепа від «Європейської солідарності» Олексія Гончаренка виключили з ефіру турецького державного телеканалу через напис на футболці. Про це політик повідомив в Telegram.

«Сьогодні я мав взяти участь у прямому ефірі турецького державного телеканалу TRT World, що мовить англійською. Але щойно вони побачили мою футболку з написом «Путін – терорист номер один», усе змінилося», – зауважив нардеп.

Нардепа Гончаренка не пустили в ефір турецького телеканалу через антипутінський напис на футболці фото 1
фото: Олексій Гончаренко/Telegram

Гончаренко зауважує, що спочатку телеканал попросив його змінити футболку, однак нардеп відмовився:

«Спершу вони попросили мене змінити футболку. Я відмовився. Тоді вони почали наполягати: «Ну, ми все ж просимо вас змінити футболку». Моя відповідь була простою: або я виходжу в ефір так, як є, або не виходжу взагалі. Якщо вам це не підходить – відмовляйтесь. Результат? Включення скасували», – розповів політик.

За словами нардепа такий результат не є поразкою: «Але це не поразка. Це ще один доказ того, що правда про злочини Росії та її лідера незручна багатьом. Вони готові цензурувати навіть просту футболку, аби тільки не чути, що «Путін – терорист номер один». Але ми не будемо мовчати. Ми продовжимо називати речі своїми іменами, навіть якщо комусь це не подобається».

Раніше, народний депутат України Олексій Гончаренко і російська пропагандистка Ольга Скабєєва влаштували заочну перепалку через футболку українця, яка не сподобалася росіянці через напис на ній.

Все почалося з того, що Гончаренко показав власне фото, на якому позує у білій футболці з написом «Less russian gas» («Менше російського газу»). У цій футболці Гончаренка помітили у ПАРЄ, сесія якої розпочалася у Страсбурзі.

Читайте також:

Теги: Олексій Гончаренко Туреччина путін скандал Україна депутат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Максим Жорін закликав українців до боротьби
Ворог уже за кілька кілометрів до Дніпропетровщини: командир 3-ї штурмової звернувся до українців
5 сiчня, 16:58
Омбудсмен прокоментував описані у доповіді випадки катувань російських військовополонених в транзитних місцях
«Низка висновків щодо України є хибними». Лубінець відреагував на доповідь ООН
3 сiчня, 17:50
Росія шукає нові способи поповнення армії для ведення війни
Де РФ шукає нових солдатів для війни? Версія The New York Times
31 грудня, 2024, 02:38
Микита Василенко заявив, що європейські військові швидко покращать демографічну ситуацію в Україні
Студенти університету Шевченка вимагають звільнення відомого професора
23 грудня, 2024, 21:52
Російський диктаор під час пресконференції, 19 грудня 2024 року
Підсумкова конференція Путіна: Росія змінила формулу досягнення величі
19 грудня, 2024, 13:44
Речник Держдепартаменту висловився щодо військових КНДР
США зробили заяву про перекидання нових підрозділів КНДР до Росії
18 грудня, 2024, 10:01
Оглядач вважає, що без значного збільшення міжнародної підтримки бойові дії можуть невдовзі припинитися
Коли закінчиться війна в Україні? Прогноз від The New York Times
13 грудня, 2024, 18:21
Армія РФ втратила в Україні від початку повномасштабної війни 760120 осіб
Втрати ворога станом на 13 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
13 грудня, 2024, 07:41
«Переговори між двома ключовими гравцями – США і Китаєм. На них багато чого визначатиметься»
Реальні переговори будуть. Але не між Києвом і Московю
9 грудня, 2024, 12:32

Соціум

Нардепа Гончаренка не пустили в ефір турецького телеканалу через антипутінський напис на футболці
Нардепа Гончаренка не пустили в ефір турецького телеканалу через антипутінський напис на футболці
У Тибеті стався потужний землетрус: є багато загиблих та поранених (оновлено)
У Тибеті стався потужний землетрус: є багато загиблих та поранених (оновлено)
Потужна снігова буря накрила США: є перші жертви
Потужна снігова буря накрила США: є перші жертви
Папа Римський вперше призначив жінку керувати відомством у Ватикані
Папа Римський вперше призначив жінку керувати відомством у Ватикані
У США зафіксовано першу смерть від тяжкої форми пташиного грипу H5N1
У США зафіксовано першу смерть від тяжкої форми пташиного грипу H5N1
У Варшаві водій мікроавтобуса збив 14-річного українця: хлопець помер у лікарні
У Варшаві водій мікроавтобуса збив 14-річного українця: хлопець помер у лікарні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
140K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 січня: ситуація на фронті
91K
Четверта за кількістю населення країна світу офіційно приєдналася до БРІКС
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 січня 2025
42K
Супутники продемонстрували, на що Китай перетворив пустелю
24K
7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17K
Окупанти прорвали кордон на Чернігівщині? Заява Держприкордонслужби

Новини

Мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 7 січня
Сьогодні, 06:00
Переговори з Трампом і Путіним, вибачення Лукашенка: головне з інтерв’ю Зеленського
Вчора, 06:33
Ворог просунувся на декількох ділянках фронту – DeepState
Вчора, 05:15
На Харківщині помер пацієнт психоневрологічного інтернату, який сильно обгорів внаслідок пожежі
Вчора, 03:25
Курйозний випадок з охороною. Зеленський розповів про візит до Трампа у 2019 році
Вчора, 02:56
Зеленський розповів, як ставиться до Ілона Маска
Вчора, 02:15

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua