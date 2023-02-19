Нардепу вручили повістку на вулиці: комітет Ради викликав відповідальних за мобілізацію

Депутати незадоволені тим, як в Україні роздають повістки

На засіданні профільного комітету ВР розглянуть резонансні випадки, коли представники військкоматів вручають повістки незаконно

Одному з народних депутатів вручили повістку просто на вулиці під час мобілізаційних заходів. Про це розповів член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у ВР Федір Веніславський в інтерв'ю «Укрінформу».

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За його словами, наразі спостерігаються мобілізаційні методи, які членів Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки не задовольняють.

Саме тому нардепи ініціювали наступного тижня засідання Комітету, де заслухають керівників на рівні ЗСУ, які відповідають за мобілізаційні заходи. Там розглянуть резонансні випадки, коли представники військових комісаріатів вручають повістки буквально на вулиці, іноді завдаючи тілесних ушкоджень громадянам.

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«Це неправильний механізм. До речі, можу сказати, не називаючи прізвища, що одному з народних депутатів, члену нашого комітету, також на площі вручили повістку. Це свідчить про те, що триває не зовсім кваліфікована процедура», – наголосив Веніславський.

Зазначимо, що народні депутати не підлягають призову під час мобілізації.

Нагадаємо, мобілізований мешканець Тернополя загинув через чотири дні після прибуття на фронт, в результаті чого в соцмережах спалахнув скандал. Рідні чоловіка стверджують, повістку йому вручили на зупинці громадського транспорту. Після мобілізації він не проходив жодної підготовки.

Також нещодавно запущена в Україні кампанія добровільної мобілізації дала «хороші результати». Про це повідомляє The Times з посиланнмя на джерело з Офісу президента України.