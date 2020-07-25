Офіційна влада підрахувала число учасників антипутінського протесту в Хабаровську



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В міській адміністрації повідомили, що на антипутінський мітинг вийшло набагато менше, ніж на попередні акції протесту

У мерії Хабаровська нагадали, що в регіоні публічні масові заходи заборонені

Близько 6,5 тисячі людей вийшли в Хабаровську на несанкціоновану акцію на підтримку колишнього губернатора краю Сергія Фургала. Як повідомили в міській адміністрації, це набагато менше, ніж на попередніх акціях.

Уточнюється, що на площі перед урядом регіону зібралося близько трьох тисяч осіб, пізніше під час ходи до них приєдналися ще стільки ж. Акція пройшла мирно.

У мерії нагадали, що в регіоні через зростання числа тих, що заразилися коронавірусом діє режим підвищеної готовності і публічні масові заходи заборонені.

Неузгоджені акції через арешт колишнього глави регіону Сергія Фургала проводяться в Хабаровську з 11 липня. Так, минулої суботи, 18 липня на мітинг на його підтримку вийшли близько 10 тисяч осіб.

Сергія Фургала затримали 9 липня за звинуваченням в організації вбивств і замаху на вбивство підприємців в 2004-2005 роках на Далекому Сході, коли майбутній губернатор займався бізнесом. Фургала привезли в Москву і помістили під варту на два місяці. Сам він свою провину не визнає.

Нагадаємо, Кремль не знає, що робити з антипутінськими протестами в регіонах.

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