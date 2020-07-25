Офіційна влада підрахувала число учасників антипутінського протесту в Хабаровську
У мерії Хабаровська нагадали, що в регіоні публічні масові заходи заборонені
Близько 6,5 тисячі людей вийшли в Хабаровську на несанкціоновану акцію на підтримку колишнього губернатора краю Сергія Фургала. Як повідомили в міській адміністрації, це набагато менше, ніж на попередніх акціях.
Уточнюється, що на площі перед урядом регіону зібралося близько трьох тисяч осіб, пізніше під час ходи до них приєдналися ще стільки ж. Акція пройшла мирно.
У мерії нагадали, що в регіоні через зростання числа тих, що заразилися коронавірусом діє режим підвищеної готовності і публічні масові заходи заборонені.
Неузгоджені акції через арешт колишнього глави регіону Сергія Фургала проводяться в Хабаровську з 11 липня. Так, минулої суботи, 18 липня на мітинг на його підтримку вийшли близько 10 тисяч осіб.
Нагадаємо, Кремль не знає, що робити з антипутінськими протестами в регіонах.