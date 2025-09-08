Оточення Путіна дедалі більше хоче зупинити війну проти України – Буданов

Серед противників війни є навіть ті, хто не підтримував її з самого початку, зокрема найдавніший соратник Путіна

В оточенні російського диктатора Володимира Путіна значно побільшала кількість осіб, які виступають за припинення війни з Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова в інтервʼю «Апострофу».

Очільник ГУР наголосив, що у Кремлі присутні полярні позиції: одні посадовці виступають за продовження війни, інші – за її зупинку. «Одні виступають за те, що треба продовжувати, інші за те, що треба зупинятись. Кількість тих, які виступають за те, що треба зупинятись, за останній час значно зросла», – каже він.

За словами Буданова, серед противників війни є навіть ті, хто не підтримував її з самого початку. «Це правда. Один із небагатих, хто був проти цього, – Козак (заступник глави адміністрації правителя РФ Дмитро Козак – «Главком»), який відповідав за переговори з Україною. Не можна сказати, що він був проти, але він не підтримував початок війни», – пояснив розвідник.

Водночас серед російського бізнесу думки поділені. «Ви бачите ту сторону, яка зручна нам тут, а є ж інша сторона. Хто заробляє на війні? Ті, хто виробляють озброєння, все, що пов'язано з війною, годують військових, паливо виробляють і так далі», – сказав він.

За оцінкою очільника ГУР, у схильних до боротьби національних республіках, зокрема, на Північному Кавказі, у Чечні, Дагестані, наразі «ситуація стабільна» і жодних змін не планується. «Режим сталий і він тримає цю ситуацію. Національно-визвольні рухи існують, але не мають тих спроможностей, щоб визволитись, скажімо так. Самі вони цього зробити не зможуть. Вони не готові до цього зараз», – каже Буданов.

До слова, серед російської владної еліти назріває невдоволення жорстокою війною проти України та загалом тоталітарним поліцейським режимом, що склався у Росії. Одним з небагатьох, хто відверто, хоча і не публічно, виступає проти війни, є один із найдавніших соратників Путіна Дмитро Козак.

