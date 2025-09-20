Головна Країна Суспільство
Повітряні сили показали кадри відбиття нічної масованої атаки РФ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Повітряні сили показали кадри відбиття нічної масованої атаки РФ
Генштаб ЗСУ показав бойову роботу Повітряних сил під час російського масованого удару по території України
фото: скриншот з відео

Пілоти F-16 вночі збили більшість ракет Х-101

Генштаб ЗСУ показав бойову роботу Повітряних сил під час російського масованого удару по території України у ніч на 20 вересня, пише «Главком».

«На відео працюють зенітні ракетні системи, розрахунки МВГ, ну і, звичайно, пілоти F-16. Левова частка збитих сьогодні Х-101 – саме на рахунку українських Fighting Falcons. Дякуємо партнерам за допомогу у захисті нашого неба. Посилюємо українську ППО – наближаємо перемогу разом», – йдеться у повідомленні.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що цієї ночі Росія здійснила масовану атаку, застосувавши 40 крилатих і балістичних ракет та близько 580 дронів.

Під ударом опинилися Дніпро та Дніпропетровщина, а також Миколаївська, Чернігівська, Запорізька, Полтавська, Київська, Одеська, Сумська та Харківська області. 

