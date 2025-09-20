Повітряні сили показали кадри відбиття нічної масованої атаки РФ

Генштаб ЗСУ показав бойову роботу Повітряних сил під час російського масованого удару по території України

Пілоти F-16 вночі збили більшість ракет Х-101

Генштаб ЗСУ показав бойову роботу Повітряних сил під час російського масованого удару по території України у ніч на 20 вересня, пише «Главком».

«На відео працюють зенітні ракетні системи, розрахунки МВГ, ну і, звичайно, пілоти F-16. Левова частка збитих сьогодні Х-101 – саме на рахунку українських Fighting Falcons. Дякуємо партнерам за допомогу у захисті нашого неба. Посилюємо українську ППО – наближаємо перемогу разом», – йдеться у повідомленні.

🔥 Кадри нічного відбиття російської масованої атаки по території України показали в ПС



На відео працюють зенітні ракетні системи, розрахунки МВГ, ну і, звичайно, пілоти F-16, які вночі збили більшість ракет Х-101. pic.twitter.com/UDdDFnpuqn — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 20, 2025

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що цієї ночі Росія здійснила масовану атаку, застосувавши 40 крилатих і балістичних ракет та близько 580 дронів.

Під ударом опинилися Дніпро та Дніпропетровщина, а також Миколаївська, Чернігівська, Запорізька, Полтавська, Київська, Одеська, Сумська та Харківська області.