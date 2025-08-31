Ексрозвідник пояснив, кого намагалися залякати організатори вбивства Парубія

Люди приносять на місце вбивства Андрія Парубія лампадки та квіти

Убивство у Львові Андрія Парубія замовили спецслужби Росії. Саме цим росіяни показують, що знищують українську націю. Як інформує «Главком», таку думку висловив ексрозвідник Роман Червінський в ефірі «Апостроф TV».

«На мою думку, це однозначно вбивство, яке організовано Росію через їхні спецслужби з метою розділення суспільства на зони впливу, тобто пов’язані з російською мовою, з патріотичними настроями, зокрема у Львові, а також спрямування на залякування певних категорій населення, які патріотичні, які воюють, які вистоюють Україну», – зазначив він.

За словами Червінського, Парубій був не лише політиком, а й істориком, символом двох Майданів, особливо другого – Революції гідності.

«Він був рішучою людиною, він мав достатньо знань для того, щоб приймати певні рішення, він мав історичні знання, для того, щоб розуміти, в якому напрямку Україна мала рухатися. Це людина, яка складала величезну зацікавленість для російських спецслужб, і вони вирішили таким чином показати, що вони знищують нашу українську національну ідею. Це саме те, про що заявляв Путін, коли розпочинав цю війну», – додав він.

Він також звернув увагу, що і вбивство Парубія, і раніше вбивство Ірини Фаріон у Львові та полковника СБУ Івана Воронича в Києві здійснили за допомогою пістолета.

«Ці чотири випадки схожі тим, що замах відбувається з вогнепальної зброї, а саме з пістолета. Тобто схоже, це максимально найнебезпечніший спосіб убивства для виконавця. Вони показують, що діють зухвало на нашій території», – сказав ексрозвідник.

Зазначимо, що у Львові, на місце вбивства українського політика, громадського діяча, колишнього голови Верховної Ради України Андрія Парубія, містяни несуть лампадки та квіти.

До слова, у Києві на будівлі Верховної Ради України приспустили державний прапор на знак скорботи за Андрієм Парубієм – українським політиком, колишнім головою парламенту та відомим громадським діячем, якого 30 серпня було вбито у Львові

Вбивство Андрія Парубія у Львові

30 серпня у Львові невідомий застрелив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. За повідомленням місцевих ЗМІ, політика вбила невідома особа, яка замаскувалась під кур'єра доставки.

У соціальних мережах поширили світлину ймовірного вбивці.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко доповіли президенту України Володимиру Зеленському про вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія.

Новина про вбивство Андрія Парубія сколихнула мережу. Політики та колеги українського діяча висловлюють співчуття рідним і близьким, а також вимагають швидкого та прозорого розслідування трагедії.

У соцмережі також з'явилося відео з моменту вбивства ексспікера.

До слова, поліція не розкриває деталей щодо стрільця, який вбив ексголову Верховної Ради Андрія Парубія 30 серпня. Проте відомо, що підозрюваний міг бути замаскований під кур'єра Glovo.

Також повідомлялось, що Служба безпеки України не має жодних даних щодо того, чи пов'язані вбивства мовознавиці Ірини Фаріон та ексспікера Верховної Ради України Андрія Парубія. Водночас розглядається версія «російського сліду» у справі.