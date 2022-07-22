Наступного тижня пройде евакуація з трьох прифронтових міст Донеччини

Людей відправлять до притулку у Київській області

Наступного тижня, 25-27 липня, волонтери проведуть евакуацію маломобільних та лежачих людей з Бахмута, Краматорська, Слов'янська. Про це повідомила пресслужба Краматорської міської ради.

Евакуацію проводитиме волонтерська організація HELP FOR UKRAINIANS.

Для евакуації фонд використовує автобуси, спеціально обладнані для перевезення лежачих хворих.

На цих автобусах людей довозять до найближчого залізничного вокзалу. Далі їх відправляють на евакуаційному потязі до притулку у Київській області (кількість місць обмежена).

«Якщо ви маєте прихисток у безпечному місті в Україні – волонтери БФ HELP FOR UKRAINIANS мають можливість доставити Вас до місця призначення», – йдеться у повідомленні.

Також, з Дніпра відправляється автобус до Німеччини\Австрії. Евакуація проводиться безкоштовно. Необхідно подати заявку за телефоном 0686021461.

Нагадаємо, триває 149-а доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Штурмовими діями ворог намагався просунутись в напрямку Покровського, успіху не має, відійшов. Здійснив чергову невдалу спробу встановлення контролю над територією Вуглегірської ТЕС. Штурм в напрямках сіл Веселе та Водяне українські воїни успішно відбили та відігнали рашистів на раніше зайняті позиції.

За минулу добу рашисти здійснили 28 обстрілів населених пунктів Донеччини. Під удар окупантів потрапили 17 населених пунктів. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Також у ніч на 22 липня російські війська накрили вогнем Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровщини.