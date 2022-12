До Конгресу США внесено резолюцію, що пропонує вигнати Росію з Радбезу ООН

До Конгресу США внесли проєкт резолюції, яким пропонують вигнати Росію з Ради безпеки ООН у зв’язку з тим, що вона порушує засадничі принципи організації. Про це повідомив співавтор резолюції, республіканець Стів Коен.

«Росія неодноразово, свідомо й зухвало порушувала Хартію ООН. Тож сьогодні Джо Вілсон і я внесли двопартійну резолюцію із закликом усунути Росію з Ради безпеки ООН», – заявив Коен у своєму Twitter.

Russia has repeatedly, deliberately, and flagrantly violated the UN charter.



Today, @RepJoeWilson and I introduced a bipartisan resolution to call for Russia to be removed from the UN Security Council.https://t.co/qmMHcyswlK