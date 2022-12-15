До Конгресу США внесено резолюцію, що пропонує вигнати Росію з Радбезу ООН

Конгресмени пропонують визнати, що Росія своєю поведінкою порушує засадничі принципи ООН

До Конгресу США внесли проєкт резолюції, яким пропонують вигнати Росію з Ради безпеки ООН у зв’язку з тим, що вона порушує засадничі принципи організації. Про це повідомив співавтор резолюції, республіканець Стів Коен.

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«Росія неодноразово, свідомо й зухвало порушувала Хартію ООН. Тож сьогодні Джо Вілсон і я внесли двопартійну резолюцію із закликом усунути Росію з Ради безпеки ООН», – заявив Коен у своєму Twitter.

Russia has repeatedly, deliberately, and flagrantly violated the UN charter.



Today, @RepJoeWilson and I introduced a bipartisan resolution to call for Russia to be removed from the UN Security Council.https://t.co/qmMHcyswlK Будь ласка, читайте текст після реклами December 14, 2022

Конгресмени пропонують визнати, що Росія своєю поведінкою порушує засадничі принципи ООН, наводячи як аргументи наміри Кремля знищити Україну як державу, злочини російських військових у Бучі, протиправну анексію окупованих територій України, ядерні погрози, створення загроз для продовольчої безпеки і при цьому спроби Москви виставити винуватцем гуманітарних проблем через війну саму Україну.

Нагадаємо, 12 грудня президент України Володимир Зеленський під час виступ перед лідерами країн G7 запропонував Росії розпочати виведення своїх військ із території України вже на Різдво. Таким чином, Москва покаже свої щирі наміри.