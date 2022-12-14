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Виведення військ РФ. США відреагували на заяву Пєскова

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Виведення військ РФ. США відреагували на заяву Пєскова
США продовжать надавати військову допомогу Україні
Фото з відкритих джерел

На заклик України до справедливого миру Кремль реагує ще більшою ескалацією

У Державному департаменті США відреагували на висловлювання спікера Кремля Пєскова, котрий у відповідь на пропозицію Володимира Зеленського вивести війська до Різдва запропонував Україні «взяти до уваги реалії». Речник Держдепу Нед Прайс звернув увагу на нездатність РФ до конструктивного діалогу.

Зі слів Прайса, Зеленський виклав бачення справедливого миру та припинення війни, проте Росія у відповідь обрушила на Україну бомби та ракети.

«За кожної нагоди росіяни відповідають на заклик України до справедливого миру ще більшою ескалацією і дуже чітким визнанням того, що Росія не налаштована на конструктивний діалог», – сказав Прайс.

Він зазначив, що з огляду на подібну політику Росії, США продовжать надавати військову допомогу Україні, а також допомагати країні пережити зиму.

«Ми вважаємо, що це найкращий засіб для прискорення процесу переговорів. Ми притягуємо Росію до відповідальності, а також забезпечуємо оборону та потенціал стримування НАТО, і це стратегія, яку ми збираємось продовжувати просувати вперед», – резюмував він.

Нагадаємо, днями президент Зеленський зробив Путіну конкретну пропозицію – вивести війська з України до Різдва.

У відповідь спікер Кремля Пєсков заявив, що «про можливість виведення військ з України до кінця року не може бути й мови».

Тим часом Держдеп США порівняв дії російських окупантів із тактикою ІДІЛ.

До того ж Україна та США працюють над посиленням санкційного тиску на РФ у відповідь на ракетні удари по українських містах. Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова.

 

Теги: росія війна тероризм агресія Володимир Зеленський Держдепартамент США Дмитро Пєсков

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