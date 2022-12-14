Виведення військ РФ. США відреагували на заяву Пєскова

На заклик України до справедливого миру Кремль реагує ще більшою ескалацією

У Державному департаменті США відреагували на висловлювання спікера Кремля Пєскова, котрий у відповідь на пропозицію Володимира Зеленського вивести війська до Різдва запропонував Україні «взяти до уваги реалії». Речник Держдепу Нед Прайс звернув увагу на нездатність РФ до конструктивного діалогу.

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Зі слів Прайса, Зеленський виклав бачення справедливого миру та припинення війни, проте Росія у відповідь обрушила на Україну бомби та ракети.

«За кожної нагоди росіяни відповідають на заклик України до справедливого миру ще більшою ескалацією і дуже чітким визнанням того, що Росія не налаштована на конструктивний діалог», – сказав Прайс.

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Він зазначив, що з огляду на подібну політику Росії, США продовжать надавати військову допомогу Україні, а також допомагати країні пережити зиму.

«Ми вважаємо, що це найкращий засіб для прискорення процесу переговорів. Ми притягуємо Росію до відповідальності, а також забезпечуємо оборону та потенціал стримування НАТО, і це стратегія, яку ми збираємось продовжувати просувати вперед», – резюмував він.

Нагадаємо, днями президент Зеленський зробив Путіну конкретну пропозицію – вивести війська з України до Різдва.

У відповідь спікер Кремля Пєсков заявив, що «про можливість виведення військ з України до кінця року не може бути й мови».

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Тим часом Держдеп США порівняв дії російських окупантів із тактикою ІДІЛ.

До того ж Україна та США працюють над посиленням санкційного тиску на РФ у відповідь на ракетні удари по українських містах. Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова.