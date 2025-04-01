В Ужгороді п’ятикласник спричинив евакуацію всієї школи

Учень приніс макет міни у власному рюкзаку

Учні та персонал однієї зі Ужгорода були евакуйовані після того, як у школі було виявлено підозрілий предмет. Як виявилося, це був макет міни, а приніс його учень п’ятого класу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Закарпатської області.

Повідомлення про потенційно небезпечний предмет у школі правоохоронці отримали сьогодні, 1 квітня. Інспекторка Служби освітньої безпеки негайно евакуювала з навчального закладу усіх школярів та працівників.

На місці події працювали вибухотехніки поліції. Вони встановили, що предмет, який п’ятикласник приніс до школи просто в рюкзаку, є масогабаритним макетом мінометної міни калібру 82 мм.

фото: Національна поліція України

фото: Національна поліція України

Слідчі вилучили макет. Наразі із родиною школяра працюють ювенальні поліцейські.

Також «Главком» повідомляв, що ужгородська школярка втрапила в скандал після того, як записала ролик з неоднозначним жартом. Зокрема, дівчинка вигукнула проросійський слоган, і це викликало обурення в соцмережах. Щоправда, згодом школярка визнала свою помилку.

Раніше стало відомо, що російські спецслужби намагалися залучити до диверсійної діяльності учня шостого класу одної зі шкіл Тернопільської області. Проте школяр не спокусився на обіцяні гроші, а натомість звернулася до правоохоронців.