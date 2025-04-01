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Рустем Умєров візьме участь у неформальній зустрічі міністрів оборони ЄС

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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Рустем Умєров візьме участь у неформальній зустрічі міністрів оборони ЄС
Український міністр оборони завтра має відвідати польську Варшаву
фото: УНІАН

Питання допомоги Україні стане одною з ключових тем обговорення

Міністр оборони України Рустем Умєров візьме участь у неформальній зустрічі очільників оборонних відомств країн Європейського Союзу. Зустріч має відбутися завтра, 2 квітня, у Варшаві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне.

За інформацією джерел Суспільного, під час зустрічі міністрів оборони обговорюватимуться дві головні теми – допомога Україні та «Біла книга» з питань європейської оборони.

«Держави-члени ЄС вже пообіцяли надати Україні важливу підтримку, але, звичайно, ми знаємо, що потрібно набагато більше. І коли ми зосереджуємося на боєприпасах, ми знаємо, що Україна потребує від нас два мільйони боєприпасів великого калібру. А це приблизно дорівнює сумі у п’ять  мільярдів євро у 2025 році», – наводить Суспільне слова свого  співрозмовника – неназваного європейського посадовця.

Також під час варшавської зустрічі міністри оборони проведуть сесію, присвячену «Білій книзі» і плану «Переозброєння Європи».

Нагадаємо, 19 березня 2025 року Європейська комісія та Високий представник ЄС Кая Каллас представили у Брюсселі «Білу книгу з питань європейської оборони – Готовність 2030».

Раніше, 4 березня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила план ReArm Europe, спрямований на мобілізацію майже 800 млрд євро для зміцнення європейської оборони.

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Теги: Рустем Умєров

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