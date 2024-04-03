Нацгвардійці знищили Центр управління РЕБ росіян на одному з напрямків (відео)

На кадрах видно, як удари дронів потрапляють в ціль

Було ліквідоване антенне обладнання загарбників

Бійці Нацгвардії за допомогою дронів знищили російський Центр управління радіоелектронної боротьба на Запорізькому напрямку. Також вдалось «мінуснути» антенне обладнання ворога. Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії України.

«На Запорізькому напрямку аеророзвідники 23-ї окремої бригади «Хортиця» НГУ спільно з прикордонниками влучними ударами дронів-камікадзе ліквідували центр управління РЕБ та антенне обладнання загарбників», – йдеться у повідомленні.

На кадрах видно, як удари дронів потрапляють в ціль.

Триває 770-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом, ворог завдав два ракетних та 78 авіаційних ударів, здійснив 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 4 атаки на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області, Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.