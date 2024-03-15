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Війська РФ активізувалися на кількох напрямках: оцінка ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
Війська РФ активізувалися на кількох напрямках: оцінка ISW
фото з відкритих джерел

14 березня в районі кордону Донецької та Запорізької областей тривали позиційні бої

Російські загарбники просунулися на захід від Авдіївки та Запорізької області. Окупанти залучають тактичні та оперативні резерви для участі у боях на сході. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських сил

14 березня тривали позиційні бої на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Змін лінії фронту на цій території не підтверджено. Джерела повідомляли про бої на північний схід від Куп’янська біля Синьківки; на північний захід від Сватового біля Стельмахівки і Табаївки; на захід від Сватового біля Першотравневого; на захід від Кремінної біля Тернів і Ямполівки; на південь від Кремінної біля Білогорівки.

У районі Бахмута 14 березня тривали позиційні бої, але змін на лінії фронту не зафіксовано. Бойові дії відбувалися на різних напрямках: на північний захід від Бахмута біля Богданівки, на захід від Бахмута біля Іванівського, на сході від Часового Яру, на південний захід біля Кліщіївки, а також на південь від Бахмута неподалік від Нью-Йорка.

Тривали бої на північний схід від Бахмута поблизу Верхньокам'янського. Підрозділи російської 6-ої мотострілецької дивізії рухались в районі Кліщіївки та Андріївки на південний захід від Бахмута. Крім того, бригада морської піхоти з Північного флоту Росії зафіксована біля Богданівки.

У ході тривалих позиційних боїв, які тривали 14 березня російські війська просунулися в Бердичах, що на північному заході від Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 13 і 14 березня, показали, що російські війська продовжували рухатися вздовж вулиць Миру і Казберова в центрі Бердичів.

Бої продовжувалися на різних напрямках: на північний захід від Авдіївки біля Бердичів та Новобахмутівки; на захід від Авдіївки біля Орлівки, Тоненького і Семенівки; і на південний захід від Авдіївки біля Первомайського, Водяного і Невельського. Українські сили продовжують утримувати свої позиції там.

14 березня тривали позиційні бої на захід і південний захід від міста Донецька, проте без підтверджених змін у лінії фронту. Битви тривали на захід від Донецька, особливо в районі міста Красногорівки та Георгіївки, а також на південний захід від Донецька біля населених пунктів Новомихайлівка, Побєда та Володимирівка.

14 березня в районі кордону Донецької та Запорізької областей тривали позиційні бої. Російські та українські джерела повідомляли про бої на південь від Великої Новосілки біля Старомайорського, на південний схід від Великої Новосілки біля Новодонецького та на південь від Золотої Ниви, а також на південний схід від Гуляйполя на північ від Новоселівки.

Як повідомлялося, російські загарбники задіюють тактичні та оперативні резерви з метою підтримувати і нарощувати наступальні операції на сході України, допоки українці не отримали допомогу Заходу. 

Аналітики припускають, що російські війська, імовірно, залучають до бойових дій на сході України тактичні та оперативні резерви з метою підтримання і потенційного нарощування темпів наступальних операцій, що тривають.

Теги: окупанти ЗСУ війна українці Авдіївка

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