Порошенко збирається в президенти

У разі вступу України до Європейського Союзу Порошенко також планує балотуватися до Європарламента

Лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко повідомив, що планує балотуватися в президенти України. Але для цього треба спершу завершити бойові дії. Про це він сказав в інтерв'ю каналу Al Jazeera.

«Якщо ви питаєте мене, чи планую я брати участь у наступних виборах, – так», – сказав Порошенко.

При цьому народний депутат підкреслив, для того, щоб вибори в Україні відбулися, необхідно спершу досягти успіху в бойових діях. Окрім того, Порошенко підкреслив, якщо Україна вступить в Європейський Союз, то він балотуватиметься до Європарламента.

До відома, ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі «5 каналу» заявив, що повноваження діючого президента нашої країни Володимира Зеленського завершуються навесні 2024 року, після чого його повноваження переходять спікеру парламента. За словами Разумкова, вибори в Україні можуть бути проведені після завершення війни. «Все стандартно, все по-демократичному. Я розумію, що це не подобається ні Зеленському, ні його офісу, але закон є закон», – наголосив ексспікер парламенту.

Нагадаємо, нардеп від фракції «Слуга народу», представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський заявив, що президентські вибори під час війни в Україні суперечитимуть конституційним засадам виборчого права і будуть підстави сумніватися в легітимності обраного під час воєнного стану президента.

До слова, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що доки в Україні йде війна і діє правовий режим воєнного стану, жодні вибори не проводитимуться. Він підкреслив, що ухвалення будь-яких рішень щодо демократичного оновлення влади завжди має корелюватися із чинним законодавством відповідно до ситуації в державі.