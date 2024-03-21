Затримано колишнього високопосадовця ЗСУ

Підозрюваний у незаконному збагачені затриманий, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Чоловік незаконно збагатився на майже 58 млн грн

Працівники Державного бюро розслідувань у співпраці з Офісом Генерального прокурора викрили на незаконному збагаченні колишнього начальника Центрального управління продовольчого забезпечення Командування Сил логістики Збройних Сил України. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Встановлено, що чиновник у 2022-2023 роках набув необґрунтованих активів на суму майже 58 млн грн. Зокрема йдеться про автомобіль, квартиру в Києві, 53 земельні ділянки на території України та інше майно.

Крім того, підконтрольні посадовцю підприємства придбали склад площею 2000 м2 та єдиний майновий комплекс експериментального протезно-ортопедичного підприємства.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Підозрюваний у незаконному збагачені (ст. 368-5 КК України) затриманий, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Раніше повідомлялося, що ДБР відкрило кримінальні провадження проти голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна за ухилення від військової служби та підробку документів.