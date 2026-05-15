15 травня: яке сьогодні свято, традиції та прикмети

glavcom.ua
Свята 15 травня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

15 травня – день насичений святами: у світі відзначають Міжнародний день сім'ї та Міжнародний день захисту клімату, а шанувальники народних традицій – День солом'яного бриля. Православні вшановують пам'ять преподобного Пахомія Великого.

Міжнародні та національні свята

День солом'яного бриля

Свято виникло понад сто років тому в США як елемент чоловічого міського етикету. На початку XX століття в американських містах – Нью-Йорку, Філадельфії, Новому Орлеані – існувало жорстке неписане правило: після 14 травня носити фетровий капелюх було неприпустимо. Саме 15 травня всі містяни одночасно переодягалися в легкі солом'яні капелюхи – канотьє, панами, федори. Зворотний перехід на фетр відбувався рівно 15 вересня.

Правило дотримувалося настільки суворо, що чоловіка у «не сезонному» капелюсі перехожі могли висміяти або зірвати головний убір. У 1922 році в Нью-Йорку через це навіть спалахнули багатоденні вуличні безлади, відомі як «Бунт солом'яних капелюхів». Дату також активно просували виробники одягу, зацікавлені у щорічних продажах нових літніх аксесуарів.

В Україні свято адаптувалося під місцевий контекст: англомовне Straw Hat перетворилося на день вшанування традиційного народного ремесла – брилярства. Виготовлення якісного бриля з житньої, пшеничної соломи або очерету – це складна ручна техніка плетіння стрічок («плетянок»), які потім зшивали. Сьогодні 15 травня використовують як привід згадати про цю культурну спадщину: етнографічні музеї влаштовують тематичні виставки та майстер-класи з брилярства. 

Міжнародний день сім'ї

Це свято встановила Генеральна Асамблея ООН у 1993 році резолюцією A/RES/47/237. Його мета – привернути увагу до проблем сім'ї як основного елементу суспільства. Сім'я була і залишається берегинею людських цінностей, культури та історичної спадщини – саме тут починається формування людини як громадянина. 

Міжнародний день захисту клімату

День покликаний стимулювати дії щодо боротьби з глобальними кліматичними змінами. Груднева конференція 2007 року стала кульмінаційним моментом переговорів із цієї проблеми: тоді було підписано міжнародне комюніке, яке закликало світових лідерів вжити заходів для зниження емісії вуглекислого газу. 

Релігійні свята та їхня історія

Пахомій Великий

15 травня православна церква вшановує пам'ять преподобного Пахомія Великого (близько 292–348 рр.). Народжений в Єгипті, він став реформатором монашого життя: до нього ченці здебільшого жили поодинці, а Пахомій заснував першу організовану чернечу громаду зі спільними правилами, обов'язками та молитвами. Складені ним «Правила Пахомія» стали основою чернечого устрою не лише в Єгипті, а й у Візантії та інших християнських країнах. 

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, 15 травня звертають увагу на такі знаки:

  • На осиці багато сережок – до багатого врожаю вівса та льону.
  • Солов'ї співають – буде гарний урожай зернових.
  • Лише розцвіла калина – час сіяти пшеницю та жито.
  • Під час заходу сонця небо червоне – літо буде грозовим.
  • Дме сильний холодний вітер – чекайте прохолодного травня та пізнього літа.

Що не можна робити сьогодні

  • Не можна ділитися своїми планами – інакше вони не збудуться.
  • Варто допомогти тим, хто потребує, та позбутися непотребу з дому – захаращений простір відганяє достаток. 

Історичні події

  • 1648 – розпочалася битва під Жовтими Водами між козаками Богдана Хмельницького та авангардом військ Речі Посполитої.
  • 1848 – за законом австрійського цісаря Фердинанда I скасовувалися селянські повинності у Галичині.
  • 1891 – Папа Римський Лев XIII видав енцикліку Rerum Novarum на підтримку прав робітників, яка стала підґрунтям християнської демократії.
  • 1905 – засновано Лас-Вегас.
  • 1940 – у США в продажу з'явилися нейлонові панчохи.
  • 1948 – розпочалася арабо-ізраїльська війна.
  • 1955 – у Відні СРСР, США, Велика Британія та Франція уклали державний договір про відновлення незалежної Австрії.
  • 1957 – Велика Британія здійснила вибух термоядерної бомби потужністю 300 кілотонн над атолом Молден – у двадцять разів потужнішої за бомби, що зруйнували Хіросіму і Нагасакі.
  • 1976 – авіакатастрофа Ан-24 під Черніговом: загинули 52 особи – всі пасажири та члени екіпажу.
  • 2022 – Kalush Orchestra з треком «Стефанія» переміг на «Євробаченні» у Турині, набравши рекордний 631 бал. Фронтмен Олег Псюк зі сцени закликав урятувати захисників «Азовсталі».

Іменини

День ангела сьогодні святкують: Дмитро, Гнат.

