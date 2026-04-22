22 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
Максим Бурич
22 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Свята 22 квітня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

22 квітня у світі відзначають Міжнародний день Матері-Землі. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять преподобного Теодора Сикеота, єпископа Анастасіопольського, та преподобного Віталія Олександрійського.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 22 квітня 2026 року.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день Землі (Міжнародний день Матері-Землі)

Це свято було офіційно встановлене Генеральною Асамблеєю ООН у 2009 році, хоча його історія сягає 1970-х років. Метою дня є привернення уваги до екологічних проблем, збереження екосистем та відповідального ставлення до ресурсів нашої планети. У цей день по всьому світу проводять акції з висадки дерев та прибирання територій.

Міжнародний день секретаря

Міжнародний день секретаря – професійне свято, що святкують щороку в середу останнього повного квітневого тижня. Ця дата не є офіційною, проте відзначається не тільки секретарями, але й всіма офісними працівниками. До них відносяться секретарі-референти, офіс-менеджери, асистенти керівників, стенографісти, діловоди та працівники інших професій, без яких не обходиться робота офісу.

Релігійні свята та їхня історія

День преподобних Теодора Сикеота і Віталія

22 квітня православна церква вшановує двох великих подвижників. Преподобний Теодор Сикеот жив у VI столітті в Малій Азії. З дитинства він обрав шлях суворого аскетизму, присвячуючи час молитві та посту в печері. Він мав дар прозорливості та зцілення, а згодом став єпископом Анастасіополя. Святий Теодор відомий тим, що ще за життя передбачив багато історичних подій.

Преподобний Віталій Олександрійський прославився своїм незвичайним подвигом милосердя у VII столітті. Він був ченцем, який присвятив життя спасінню занепалих жінок в Олександрії. Віталій працював поденником, а зароблені гроші віддавав тим, хто хотів покинути грішне життя, проводячи ночі в молитвах за їхні душі.

Народні вірування та прикмети

У народі цей день був пов'язаний з очікуванням справжнього весняного тепла та початком польових робіт:

  • Якщо в небі високо кружляють птахи – літо буде погожим і теплим.
  • З'явилися перші квіти кульбаби – весна остаточно перемогла зиму.
  • Якщо вранці туман стелиться по воді – вдень буде спекотно.
  • Сильний дощ цього дня обіцяє гарний врожай грибів та ягід.
  • Наші предки вірили, що якщо 22 квітня сонячна погода, то літо прийде рано і буде сухим.

Історичні події

  • 1370 рік – французький король Карл V наказав закласти перший камінь у фундамент фортеці Бастилія;
  • 1760 рік – у Лондоні під час музичного вечора були вперше використані роликові ковзани. На них вкотився в зал юний музикант-бельгієць, тримаючи в руках скрипку, проте не встиг вразити присутніх своєю майстерністю, як урізався в дзеркало;
  • 1921 рік – міська влада Чикаго вирішує штрафувати на суму від 10 до 100 доларів жінок, які будуть виходити на вулиці у коротких спідницях і з оголеними руками;
  • 1965 рік – в Києві прийнято рішення створити радіостанцію «Промінь»;
  • 1969 рік – у Г'юстоні (США) провели першу вдалу операцію з трансплантації людського ока.

Іменини

День ангела святкують: Віталій, Теодор (Федір), Дмитро, Лука, Назар.

