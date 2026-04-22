22 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 22 квітня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

22 квітня у світі відзначають Міжнародний день Матері-Землі. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять преподобного Теодора Сикеота, єпископа Анастасіопольського, та преподобного Віталія Олександрійського.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день Землі (Міжнародний день Матері-Землі)

Це свято було офіційно встановлене Генеральною Асамблеєю ООН у 2009 році, хоча його історія сягає 1970-х років. Метою дня є привернення уваги до екологічних проблем, збереження екосистем та відповідального ставлення до ресурсів нашої планети. У цей день по всьому світу проводять акції з висадки дерев та прибирання територій.

Міжнародний день секретаря

Міжнародний день секретаря – професійне свято, що святкують щороку в середу останнього повного квітневого тижня. Ця дата не є офіційною, проте відзначається не тільки секретарями, але й всіма офісними працівниками. До них відносяться секретарі-референти, офіс-менеджери, асистенти керівників, стенографісти, діловоди та працівники інших професій, без яких не обходиться робота офісу.

Релігійні свята та їхня історія

День преподобних Теодора Сикеота і Віталія

22 квітня православна церква вшановує двох великих подвижників. Преподобний Теодор Сикеот жив у VI столітті в Малій Азії. З дитинства він обрав шлях суворого аскетизму, присвячуючи час молитві та посту в печері. Він мав дар прозорливості та зцілення, а згодом став єпископом Анастасіополя. Святий Теодор відомий тим, що ще за життя передбачив багато історичних подій.

Преподобний Віталій Олександрійський прославився своїм незвичайним подвигом милосердя у VII столітті. Він був ченцем, який присвятив життя спасінню занепалих жінок в Олександрії. Віталій працював поденником, а зароблені гроші віддавав тим, хто хотів покинути грішне життя, проводячи ночі в молитвах за їхні душі.

Народні вірування та прикмети

У народі цей день був пов'язаний з очікуванням справжнього весняного тепла та початком польових робіт:

Якщо в небі високо кружляють птахи – літо буде погожим і теплим.

З'явилися перші квіти кульбаби – весна остаточно перемогла зиму.

Якщо вранці туман стелиться по воді – вдень буде спекотно.

Сильний дощ цього дня обіцяє гарний врожай грибів та ягід.

Наші предки вірили, що якщо 22 квітня сонячна погода, то літо прийде рано і буде сухим.

Історичні події

1370 рік – французький король Карл V наказав закласти перший камінь у фундамент фортеці Бастилія;

1760 рік – у Лондоні під час музичного вечора були вперше використані роликові ковзани. На них вкотився в зал юний музикант-бельгієць, тримаючи в руках скрипку, проте не встиг вразити присутніх своєю майстерністю, як урізався в дзеркало;

1921 рік – міська влада Чикаго вирішує штрафувати на суму від 10 до 100 доларів жінок, які будуть виходити на вулиці у коротких спідницях і з оголеними руками;

1965 рік – в Києві прийнято рішення створити радіостанцію «Промінь»;

1969 рік – у Г'юстоні (США) провели першу вдалу операцію з трансплантації людського ока.

Іменини

День ангела святкують: Віталій, Теодор (Федір), Дмитро, Лука, Назар.