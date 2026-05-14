14 травня: який сьогодні день, традиції та заборони

Свята 14 травня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

14 травня відзначають День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого мученика Ісидора.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 14 травня 2026 року.

Визначні дати в Україні

День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової

Щороку 14 травня в Україні вшановують пам’ять українців, які під час Другої світової війни рятували євреїв від Голокосту. У роки війни багато українців, ризикуючи власним життям, допомагали євреям уникнути переслідувань і смерті.

Дату обрали невипадково – вона збігається з днем проголошення незалежності Ізраїлю у 1948 році. Офіційно пам’ятну дату Верховна Рада запровадила 2 лютого 2021 року.

Міжнародні та національні свята

День Єрусалима

День Єрусалима (Йом Єрушалаїм) щороку відзначають у різні дати, адже свято визначають за єврейським календарем – 28 іяра. Саме цього дня у 1967 році, під час Шестиденної війни, Єрусалим опинився під контролем Ізраїлю та був об’єднаний. Свято має офіційний статус в Ізраїлі. Традиційно цього дня проводять урочисті церемонії, паради, молитви та інші заходи, присвячені історичному, релігійному й культурному значенню Єрусалима для єврейського народу.

Після перемоги у Шестиденній війні Ізраїль встановив контроль над східною частиною Єрусалима, а місто після тривалого періоду розділення знову стало єдиним. Згодом Ізраїль проголосив Єрусалим своєю столицею. Єрусалим також відомий великою кількістю історичних та культурних пам’яток. У місті налічується понад дві тисячі археологічних об’єктів, а також музеї, парки, виноробні та ботанічний сад, де росте понад шість тисяч видів рослин.

Міжнародний день шанування чихуахуа

Щороку 14 травня у світі відзначають Міжнародний день шанування чихуахуа – свято, присвячене одній із найменших порід собак. Цей день є приводом для власників і прихильників чихуахуа висловити любов та вдячність своїм улюбленцям.

Порода чихуахуа має давню історію, що бере початок ще зі стародавніх цивілізацій Мексики. Ці собаки відомі своїми невеликими розмірами, виразними очима та яскравим характером. Попри компактність, чихуахуа часто мають сильну прив’язаність до господарів і легко стають справжніми членами родини.

Релігійні свята та їхня історія

День святого мученика Ісидора

Цього дня віряни вшановують пам’ять святого мученика Ісидора – ранньохристиянського святого, який жив у III столітті та загинув за віру в Христа. За церковними переказами, Ісидор був воїном на острові Хіос у період переслідувань християн за правління імператора Декія.

Святий відкрито визнав себе християнином і відмовився поклонятися язичницьким богам. Попри жорстокі катування, він не зрікся своєї віри, за що був страчений. Після смерті християни з пошаною поховали мученика, а згодом Ісидора почали вшановувати як святого у Східній та Західній Церквах.

Вознесіння Господнє у західних християн

Щороку на сороковий день після Великодня християни відзначають одне з найважливіших церковних свят – Вознесіння Господнє. Воно присвячене вознесінню Ісуса Христа на небеса. У 2026 році католики та протестанти святкуватимуть Вознесіння Господнє 14 травня.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, 14 травня звертають увагу на такі знаки:

Ясний і теплий день 14 травня – літо буде погожим і врожайним.

Якщо зранку багато роси – чекайте на гарний врожай огірків і зернових.

Дощ цього дня віщує вологе літо.

Історичні події

У 1975 році футболісти «Динамо» (Київ) вперше завоювали Кубок володарів кубків.

У 1955 році у Варшаві, під тиском і з ініціативи СРСР, підписали договір про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу соціалістичних країн (Варшавський договір) і створили об'єднане командування збройними силами – своєрідний антипод НАТО.

У 1948 році в Тель-Авіві прем'єр-міністр Давид Бен-Гуріон публічно оголосив Декларацію незалежності Ізраїлю. Ця дата не формально відзначається як День незалежності Ізраїлю, а офіційне свято відзначається за єврейським календарем так, щоб воно випадало на вівторок, середу або четвер, найближчі до дати 5 ияра.

У 1940 році Голландія капітулювала перед вермахтом в перший рік Другої світової війни.

У 1915 році після дев'яти місяців російської окупації австро-угорські війська вступили в Дрогобич (Галичина).

У 1900 році в Парижі відкрили II Олімпійські ігри.

У 1853 році в США запатентували згущене молоко.

У 1811 році Парагвай отримав незалежність від Іспанії.

У 1796 році британський хірург Едвард Дженнер вперше у світі здійснив успішне щеплення від віспи восьмирічному хлопчикові.

Іменини

День ангела святкують: Леонтій, Максим, Микита.