Яке релігійне свято відзначається 28 квітня 2026: традиції та молитва

Свята 28 квітня в церковному календарі – День пам’яті святих мучеників Максима і Дади

28 квітня православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Максима і Дади. Це свято присвячене непохитній вірності та мужності християн, які обрали смерть замість зречення від Господа під час жорстоких гонінь.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих мучеників Максима і Дади

28 квітня православні віряни згадують подвиг святих мучеників Максима і Дади, які постраждали за віру в Христа у IV столітті. За часів правління імператора Діоклетіана вони жили в Озовії (римська провінція Нижня Мезія). Під час великого язичницького свята, коли всіх мешканців примушували приносити жертви ідолам, Максим та Дада відкрито заявили про свою приналежність до християнства.

Їх було піддано жорстоким катуванням, проте святі залишалися непохитними, знаходячи силу в молитві. Навіть у темниці їм з’являлися небесні сили, зміцнюючи їхній дух перед стратою. За відмову вклонитися язичницьким богам святі Максим і Дада були посічені мечем. Їхнє життя стало символом того, що справжня віра сильніша за будь-який страх перед фізичною смертю.

Молитви дня

О, святі мученики Максиме і Дадо! Ви, що не побоялися гніву земних правителів і життя своє за Христа поклали, погляньте нині на нас, немічних. Благаємо вас: моліть Всемилостивого Бога, щоб зміцнив нашу віру, дарував мир нашій землі та визволив нас від усякого зла, напастей і біди. Нехай ваша мужність надихає нас на добрі справи та стійкість у випробуваннях. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що спостереження за природою цього дня допомагають зрозуміти, чого чекати від весни та прийдешнього літа: