Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

3 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
3 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 3 травня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

3 травня у світі відзначають Міжнародний день Сонця та Всесвітній день свободи преси. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого преподобного Теодосія Печерського – одного з основоположників чернецтва на Русі.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 3 травня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

День Сонця

3 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Міжнародний день Сонця (International Sun Day) щорічно відзначається 3 травня, є глобальною подією, яка підкреслює важливість сонця і сприяє використанню сонячної енергії. Вперше започаткований у Сполучених Штатах у 1978 році президентом Джиммі Картером, цей день став охоплювати «сонячні» заходи по всьому світу, заохочуючи перехід на відновлювані джерела енергії.

Сонце – невичерпне джерело світової енергетики. Завдяки йому сформувалася екологія Землі. Найголовніший задум свята – це нагадування людям про нескінченні ресурси, що дає нам Сонце. Його енергія не є шкідливою для навколишнього середовища, як, наприклад, спалювання вуглеводнів.

Всесвітній день свободи преси

3 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Свято проголошене Генеральною Асамблеєю ООН 1993 року. Цей день нагадує урядам про необхідність дотримуватися зобов’язань щодо свободи друку, а журналістам – про професійну етику. В умовах війни для України це свято має особливе значення, адже медійники щодня ризикують життям, аби світ знав правду про російську агресію.

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті преподобного Теодосія Печерського

3 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

3 травня православна церква вшановує пам'ять преподобного Теодосія, ігумена Києво-Печерського. Він був одним із перших організаторів спільножильного чернецтва на українських землях. Разом із преподобним Антонієм Теодосій заснував Печерську обитель, яка стала центром духовності та культури.

Преподобний відомий своєю аскезою, працелюбністю та милосердям. Він особисто брав участь у будівництві монастиря, носив воду та рубав дрова, подаючи приклад братії. За його ігуменства було запроваджено Студійський статут, який згодом прийняли всі монастирі Київської Русі.

Народні вірування та прикмети

За народними спостереженнями, цього дня звертають увагу на природу:

  • зозуля закувала – більше морозів не буде;
  • грім під час дощу – до гарного врожаю зернових;
  • багато шишок на ялині – буде багато проса;
  • якщо сильний дощ – чекайте на багатий врожай калини.

Історичні події

  • 1568 рік – розгнівані жорстоким наступом іспанських військ на форт Керолайн французькі війська спалюють форт Сан-Матео та вбивають сотні іспанців;
  • 1616 рік – Луденський договір завершує громадянську війну у Франції;
  • 1715 рік – повне сонячне затемнення видно в Північній Європі та Північній Азії, як передбачав Едмонд Галлей з точністю до чотирьох хвилин;
  • 1791 рік – Надзвичайний Сейм Речі Посполитої приймає Конституцію – першу конституцією в Європі і другу у світі (після Конституції США);
  • 1808 рік – Фінська війна: Швеція втрачає фортецю Свеаборг;
  • 1841 рік – Нова Зеландія оголошується британською колонією;
  • 1880 рік – відкривають перший в Україні львівський кінний трамвай;
  • 1991 рік – у столиці Намібії підписують «Віндхукську декларацію», що закликає уряди держав всього світу забезпечувати свободу преси і її демократичний характер;
  • 1995 рік – указом президента Леоніда Кучми встановлюють перший після 1991 року орден України – Богдана Хмельницького;
  • 2014 рік – створено добровольчий батальйон «Айдар».

Іменини

День ангела святкують: Олександр, Антон, Теодосій (Феодосій), Марія, Микола.

Читайте також:

Теги: свята релігія традиції свято календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Радониця – особливий день для поминання родичів, які померли. В народі його також називають Проводами або Гробками
Радониця: традиції, як правильно поминати та заборони в батьківський вівторок
19 квiтня, 07:00
У Лазареву суботу православна церква згадує чудо воскресіння Ісусом Христом святого Лазаря
Лазарева субота 2026: що дозволено і заборонено робити 4 квітня
3 квiтня, 22:55
Страви на Великдень традиційно починають освячувати цього дня, але споживають їх лише після Великодньої служби
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
5 квiтня, 21:25
Виставка «Я сколихнув цей світ» Івана Марчука
Куди сходити у Києві 6-12 квітня: дайджест культурних подій
4 квiтня, 19:03
10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 квiтня, 00:00
З Великого понеділка українці починають готуватися до одного з найбільших церковних свят Великодня
Великий понеділок. Традиції та заборони першого дня Страсного тижня
6 квiтня, 07:30
16 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 квiтня, 00:00
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 квiтня, 00:00
Директори державних шкіл у сільській місцевості отримують у середньому вдвічі менше, ніж їхні колеги у великих містах
День директора школи: скільки в Україні платять керівникам навчальних закладів
1 травня, 08:30

Суспільство

3 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 3 травня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 3 травня 2026: традиції та молитва
Загинув на бойовій позиції у місті Торецьк. Згадаймо Андрія Слаутіна
Загинув на бойовій позиції у місті Торецьк. Згадаймо Андрія Слаутіна
У Дніпрі підліток вирішив похизуватись зброєю – все завершилось трагедією
У Дніпрі підліток вирішив похизуватись зброєю – все завершилось трагедією
В Україні до +15° тепла: прогноз погоди на 2 травня 2026
В Україні до +15° тепла: прогноз погоди на 2 травня 2026
Пухнасте «підкріплення». Бійці 92-ї ОШБр показали новонароджених кошенят
Пухнасте «підкріплення». Бійці 92-ї ОШБр показали новонароджених кошенят

Новини

Дрони та досвід боїв: Україна пропонує Японії стратегічне партнерство у сфері безпілотних систем
Вчора, 09:51
Чехія надала дозвіл на проліт літака Фіцо до Москви
1 травня, 21:12
Вищий антикорупційний суд постановив конфіскувати землю і 10 млн грн у депутата Київради
1 травня, 17:46
У Маріуполі знайдено масове поховання жертв російських обстрілів
1 травня, 10:30
У Лондоні з’явилася нова робота таємничого художника Бенксі: який вигляд має інсталяція
1 травня, 03:37
Оператори заблокували 100 тис. спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
30 квiтня, 20:01

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua