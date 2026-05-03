3 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 3 травня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

3 травня у світі відзначають Міжнародний день Сонця та Всесвітній день свободи преси. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого преподобного Теодосія Печерського – одного з основоположників чернецтва на Русі.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 3 травня 2026 року.

Міжнародні та національні свята

День Сонця

Міжнародний день Сонця (International Sun Day) щорічно відзначається 3 травня, є глобальною подією, яка підкреслює важливість сонця і сприяє використанню сонячної енергії. Вперше започаткований у Сполучених Штатах у 1978 році президентом Джиммі Картером, цей день став охоплювати «сонячні» заходи по всьому світу, заохочуючи перехід на відновлювані джерела енергії.

Сонце – невичерпне джерело світової енергетики. Завдяки йому сформувалася екологія Землі. Найголовніший задум свята – це нагадування людям про нескінченні ресурси, що дає нам Сонце. Його енергія не є шкідливою для навколишнього середовища, як, наприклад, спалювання вуглеводнів.

Всесвітній день свободи преси

Свято проголошене Генеральною Асамблеєю ООН 1993 року. Цей день нагадує урядам про необхідність дотримуватися зобов’язань щодо свободи друку, а журналістам – про професійну етику. В умовах війни для України це свято має особливе значення, адже медійники щодня ризикують життям, аби світ знав правду про російську агресію.

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті преподобного Теодосія Печерського

3 травня православна церква вшановує пам'ять преподобного Теодосія, ігумена Києво-Печерського. Він був одним із перших організаторів спільножильного чернецтва на українських землях. Разом із преподобним Антонієм Теодосій заснував Печерську обитель, яка стала центром духовності та культури.

Преподобний відомий своєю аскезою, працелюбністю та милосердям. Він особисто брав участь у будівництві монастиря, носив воду та рубав дрова, подаючи приклад братії. За його ігуменства було запроваджено Студійський статут, який згодом прийняли всі монастирі Київської Русі.

Народні вірування та прикмети

За народними спостереженнями, цього дня звертають увагу на природу:

зозуля закувала – більше морозів не буде;

грім під час дощу – до гарного врожаю зернових;

багато шишок на ялині – буде багато проса;

якщо сильний дощ – чекайте на багатий врожай калини.

Історичні події

1568 рік – розгнівані жорстоким наступом іспанських військ на форт Керолайн французькі війська спалюють форт Сан-Матео та вбивають сотні іспанців;

1616 рік – Луденський договір завершує громадянську війну у Франції;

1715 рік – повне сонячне затемнення видно в Північній Європі та Північній Азії, як передбачав Едмонд Галлей з точністю до чотирьох хвилин;

1791 рік – Надзвичайний Сейм Речі Посполитої приймає Конституцію – першу конституцією в Європі і другу у світі (після Конституції США);

1808 рік – Фінська війна: Швеція втрачає фортецю Свеаборг;

1841 рік – Нова Зеландія оголошується британською колонією;

1880 рік – відкривають перший в Україні львівський кінний трамвай;

1991 рік – у столиці Намібії підписують «Віндхукську декларацію», що закликає уряди держав всього світу забезпечувати свободу преси і її демократичний характер;

1995 рік – указом президента Леоніда Кучми встановлюють перший після 1991 року орден України – Богдана Хмельницького;

2014 рік – створено добровольчий батальйон «Айдар».

Іменини

День ангела святкують: Олександр, Антон, Теодосій (Феодосій), Марія, Микола.