Ракетна атака на Україну: на Тернопільщині пошкоджено житловий будинок

Жертв та потерпілих на Тернопільщині немає

Під час нічної масованої ракетної атаки на Україну уламки ворожої ракети впали на Тернопільщині. Про це повідомив голова місцевої ОВА Володимир Труш.

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«Минула ніч була складною для українців. Щодо ситуації на Тернопільщині. На території Підгаєцької громади Тернопільського району зафіксовано падіння уламків ракети. Вибухом пошкоджено п'ять будівель, одна з яких житлова», – йдеться в повідомленні.

Жертв та потерпілих немає.

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За результатами огляду уламків вибухотехніками небезпечних частин не виявлено, проте місце події може бути уражене залишками ракетного палива.

На місці події працюють оперативно-слідчі групи УСБУ та ГУ НП в області, а також фахівці ГУ ДСНС, з метою встановлення маркування ракети та збору речових доказів.

Нагадаємо, у ніч проти 9 березня росіяни завдали приблизно 15 ракетних ударів по Харкову та області. Є влучання у приватний житловий будинку на Харківщині. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється.

Станом на 6:30 зафіксовані обстріли енергетичних об’єктів в Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях.

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У Золочівському районі Львівщини ворожа ракета впала у житловій зоні. На цей момент відомо про п'ятьох загиблих. У момент падіння ракети вони перебували у себе вдома. Завали ще розбирають. Під завалами можуть бути інші люди.