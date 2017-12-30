НАЗК направило до суду протоколи на прокурора, лікаря і голову Держпродспоживслужби

Направлення до суду протоколів НАЗК є підставою для провадження у справі про адміністративне правопорушення

Національне агентство з питань запобігання корупції прийняло рішення про направлення до суду чотирьох протоколів про адміністративні правопорушення, складених стосовно голови Держпродспоживслужби, прокурора та головного лікаря обласної лікарні. Про це повідомляє прес-служба НАЗК. «Національне агентство встановило, що голова Державної служби



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Направлення до суду протоколів НАЗК є підставою для провадження у справі про адміністративне правопорушення

Національне агентство з питань запобігання корупції прийняло рішення про направлення до суду чотирьох протоколів про адміністративні правопорушення, складених стосовно голови Держпродспоживслужби, прокурора та головного лікаря обласної лікарні. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

«Національне агентство встановило, що голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Володимир Лапа, перебуваючи на керівних посадах центральних органів виконавчої влади, у період з 26 квітня 2015 року по 30 травня 2017 року не вийшов зі складу правління товариства, що має на меті одержання прибутку, та не склав повноважень голови комісії з припинення (ліквідатора) товариства. Вказане діяння містить ознаки адміністративного правопорушення, пов’язаного із корупцією, відповідальність за яке передбачено частиною другою статті 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення», - йдеться в повідомленні.

Також за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів складено протоколи за частинами першою та другою статті 172-7 КУпАП щодо заступника керівника Київської місцевої прокуратури № 4 Наталії Шитої. «Встановлено, що прокурор не повідомила свого безпосереднього керівника про наявність у неї реального конфлікту інтересів та вчинила дії щодо розгляду заяви про можливе вчинення кримінального правопорушення окремими посадовими особами Київської місцевої прокуратури № 4, в тому числі й особисто нею та підписання листа-відповіді за його результатами», - інформує НАЗК.

Крім того, складено протокол за частиною першою статті 188-46 КУпАП стосовно головного лікаря Харківської обласної наркологічної лікарні Віктора Слюсара за ненадання документів на запит Національного агентства. Отримання запитуваних документів є необхідним для встановлення наявності/відсутності складу адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, в діях посадової особи лікарні, про можливе вчинення якого Національне агентство поінформував викривач.

Національне агентство зазначає, що складення протоколу і передача його до суду не є свідченням вчинення особою адміністративного правопорушення, а є підставою для провадження у справі про адміністративне правопорушення.

Нагадаємо, з 1 січня 2018 року розпочався етап подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.