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Сухопутні війська прокоментували чутки про мобілізацію заброньованих

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Сухопутні війська прокоментували чутки про мобілізацію заброньованих
Раніше з'явилася інформація, що представники ТЦК мобілізують чоловіків, які мають бронювання
фото з відкритих джерел

Без наявності повідомлення про бронювання ТЦК та СП немає підстав для внесення даних про бронювання в реєстр

Органи державної влади здійснюють бронювання військовозобов’язаних, зобов’язані оформити відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язаним, які заброньовані у порядку, визначеному Кабінетом міністрів, у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, на території відповідальності якого вони розміщуються.

Сухопутні війська Збройних сил України прокоментували інформацію про мобілізацію заброньованих чоловіків.

Відповідно до постанови Кабміну, після формування та підписання списку військовозобовʼязаних працівників на бронювання на порталі «Дія» переведення військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії відстрочки засобами Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів здійснюється автоматично.

Як зазначається в повідомленні, бронювання, які були оформлені без використання засобів порталу «Дія», не з’являються в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів автоматично. В такому разі для зарахування військовозобов'язаного на спеціальний військовий облік органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, подають до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, у якому військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку, повідомлення про бронювання.

Сухопутні війська наголошують, що без наявності повідомлення про бронювання ТЦК та СП немає підстав для внесення даних про бронювання в Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

«У разі відсутності інформації про бронювання працівника в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів відповідальним особам органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій необхідно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, в якому заброньований військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку», – додає пресслужба.

Нагадаємо, що з 1 грудня в Україні набув чинності оновлений порядок бронювання працівників, які мають право на відстрочку від мобілізації. Процедура стала більш автоматизованою, прозорою та вимогливою до критеріїв, які мають виконувати підприємства для збереження статусу критичного.

До слова, норма, яка стосується бронювання від мобілізації і прописана у законі про внесення змін до Податкового кодексу щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану, так і не запрацювала.

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Теги: мобілізація бронювання від мобілізації ЗСУ

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