НАЗК прибрав із сайту реєстр корупціонерів: що сталося?

Національне агентство з протидії корупції визнано реабілітувало чиновників, яких раніше називало корупціонерами

Національне агентство з протидії корупції (НАЗК) після тривалого періоду суспільної обуреності реабілітувало колишніх чиновників, яких раніше включало до свого списку «корупціонерів». Про це повідомив перший заступник голови правоохоронного комітету Андрій Осадчук з «Голосу».

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«НАЗК тихенько капітулювало. Після багатьох років хайпу і незаконного приниження тисяч людей, які може в чомусь і винні, але точно не в корупції, «реєстр корупціонерів» розчинився у всесвіті так, ніби його ніколи і не було. Всі «корупціонери» непомітно перетворилися на банальних «порушників», – напсиав Осадчук.

Новий статус цих осіб, за даними НАЗК, переглянуто і перекваліфіковано на «порушників», визнаючи відсутність ознак корупційних діянь.

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«Це добре, що хоча і під зовнішнім тиском, але НАЗК таки визнало свою помилку. Погано, що воно це зробило потайки, ніби нічого і не було. Стала демократія першочергово ґрунтується на довірі і повазі. Як між людьми, так і між людьми і державними інституціями. Якщо цього не буде – нічого не буде. Помиляються всі, особливо якщо роблять щось нове і складне. Але якщо ця помилка завдала шкоди людям, а тим більше коли їх десятки тисяч, безпідставно публічно записаних в «корупціонери», то треба публічно вибачатися. Інституціям треба вчитися вибачатися, це не страшно, це не боляче, це навпаки – прояв сили», – зазначив заступник голови правоохоронного комітету.

Раніше повідомлялося, що голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков повідомляв, що підписання президентом України закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів України щодо удосконалення порядку притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" може призвести до видалення з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, приблизно 35 тисяч осіб.

На той мосент до реєстру корупціонерів було внесено приблизно 45 тис. осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, зокрема 12 тис. осіб, засуджених судом за корупційні правопорушення, 25 тис. осіб, яких притягнуто до відповідальності за адміністративні правопорушення, і 2 тис. осіб - за дисциплінарні правопорушення, пов'язані з корупцією.