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НАЗК склало протокол про корупцію на Дубінського

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
НАЗК склало протокол про корупцію на Дубінського
У депутатських зверненнях Дубінського до МОЗ та ДБР порушувались питання, що становлять його приватний інтерес
фото з відкритих джерел

Нардеп порушив вимоги Закону України «Про запобігання корупції»

Співробітники Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) за матеріалами Державного бюро розслідувань (ДБР) склало на депутата Олександра Дубінського протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією.

У матеріалах справи йдеться, що у серпні та жовтні 2023 року депутат, реалізуючи свої повноваження, звернувся до Мінохорони здоров’я та ДБР з депутатськими зверненнями, у яких порушувались питання, що становлять його приватний інтерес. Зокрема, у своїх зверненнях Дубінський цікавився розглядом питання щодо видачі йому дозволу на виїзд за кордон, що є предметом кримінальної справи, де він виступає фігурантом.

Також народний депутат намагався тиснути на слідство, вимагаючи здійснювати перевірки керівництва правоохоронних органів, які розслідують кримінальні провадження, в яких Дубінський виступає як підозрюваний. Отримані від ДБР докази стали достатніми для складання співробітниками НАЗК протоколу.

Своїми діями Олександр Дубінський порушив вимоги п. 3 ч. 1 ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції» (не вчиняти та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів), за що отримав протокол за ч. 2 ст. 172-7 КУпАП (Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів).

Нагадаємо, Служба безпеки України та ДБР зібрали доказову базу на чинного народного депутата Олександра Дубинського, який підозрюється в організації схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон. Для реалізації оборудки парламентар використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити «потрібних людей» у систему «Шлях» нібито як волонтерів.

Також «Главком» писав, що Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід нардепу Олександр Дубінському у справі про організацію схеми для виїзду ухилянтів за кордон. Депутату призначили цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета. Відлучатися можна буде лише до медиків та в укриття під час повітряних тривог.

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Теги: депутат НАЗК Олександр Дубінський ДБР

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