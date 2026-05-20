Азовець розповів про новину, яка змусила його усміхнутись під час катувань у полоні

Азовець «Расті» почув про звільнення Херсона під час побиття в полоні

Азовець Дмитро «Расті» Канупєр провів у російському полоні більше двох років та пригадав момент, який змусив його усміхнутись навіть під час жорстокого побиття. Про це він розповів в інтерв'ю для «24 Каналу», пише «Главком».

Боєць зізнається, що момент, коли полонені виходять на допит може стати можливістю, аби почути бодай якісь новини від російських командирів. Він розповів, що під час одного з таких допитів і почув про те, що Україна звільнила Херсон від російських окупантів. «Расті» каже, що не зміг тоді стримати емоцій.

«Це було десь на початку грудня 2022 року. Тоді я почув, як росіяни говорили, що українці звільнили Херсон. Мене б’ють, я це почув і почав посміхатись, я був радий. Потім почув, як вони казали, що треба знову проводити обмін. Я одразу знав, що це інформація, яку треба передати хлопцям. На допиті я плакав і кричав через біль, але водночас намагався не забути те, що почув», – розповів воїн.

Азовець каже, що, повернувшись у камеру, розповів своїм побратимам і про обмін, і про звільнений Херсон. «Дивився на їхні обличчя і на них з’явились усмішки», – пригадує він.

Водночас «Расті» зазначив, що з іншими полоненими зраділи новині і про обмін командира полку «Азов» Дениса «Редіса» Прокопенка. «Це командир, який може керувати великою кількістю особового складу, а ми – солдати, якими керують. Навчити таких солдатів можна, а знайти таких офіцерів – проблематично», – додав він.

Нагадаємо, 15 травня, відбувся обмін полоненими між Україною та РФ. 205 українців повернулися додому. Серед звільнених рядові, сержанти та офіцери. Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року.