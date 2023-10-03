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Міноборони збільшило перелік військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міноборони збільшило перелік військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду
100 000 грн отримають військовослужбовці ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які здійснюють вогневе ураження противника,
фото: novynarnia.com

Оновлене грошове забезпечення військовослужбовці почали отримувати з 29-го вересня

Міністерство оборони України збільшило перелік військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду. Найближчим часом гроші надійдуть на їхні рахунки. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Встановлюється наступні винагорода:

  • 100 000 грн – військовослужбовці ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які здійснюють вогневе ураження противника, без умови перебування в районі ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000). Нараховується з 29-го вересня;
  • 100 000 грн – військовослужбовці, які здійснюють розмінування у районах ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000). Нараховується з 29-го вересня;
  • 50 000 грн – військовослужбовці зі складу командування та штабів (у тому числі поза районами ведення бойових дій), які здійснюють управління частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії (раніше вони отримували 30 000). Нараховується з 29-го вересня;
  • 30 000 гривень – військовослужбовцям за виконання бойових завдань з розмінування поза районами ведення бойових дій. Нараховується з 29-го вересня.

Поранені військовослужбовці, які перебувають у розпорядженні понад два місяці та за станом здоров’я не мають змоги виконувати обов’язки військової служби за відповідними посадами, отримуватимуть додатково 20 100 гривень. Нараховується з 1-го червня.

Інструктори учбових центрів отримуватимуть додатково від 15 000 до 30 000 грн. Нараховується з 1-го червня.

Строковики – 6 000 грн. Нараховується з 1-го червня. Курсанти – 2 350 грн. Нараховується з 1-го червня.

Зазначені військовослужбовці отримають відповідні доплати найближчим часом.

Оновлене грошове забезпечення військовослужбовці почнуть отримувати з 29-го вересня.

Виплати бійцям, які воюють на передньому краї, збережені на тому ж рівні – 100 000 гривень. Це ж стосується військовослужбовців, які отримали поранення (контузію, травму, каліцтво), пов’язане із захистом Батьківщини, та перебувають на стаціонарному лікуванні, а також сімей полонених та зниклих безвісті.

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Теги: гроші соцвиплати військові

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