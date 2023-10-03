Міноборони збільшило перелік військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду
Оновлене грошове забезпечення військовослужбовці почали отримувати з 29-го вересня
Міністерство оборони України збільшило перелік військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду. Найближчим часом гроші надійдуть на їхні рахунки. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Встановлюється наступні винагорода:
- 100 000 грн – військовослужбовці ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які здійснюють вогневе ураження противника, без умови перебування в районі ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000). Нараховується з 29-го вересня;
- 100 000 грн – військовослужбовці, які здійснюють розмінування у районах ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000). Нараховується з 29-го вересня;
- 50 000 грн – військовослужбовці зі складу командування та штабів (у тому числі поза районами ведення бойових дій), які здійснюють управління частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії (раніше вони отримували 30 000). Нараховується з 29-го вересня;
- 30 000 гривень – військовослужбовцям за виконання бойових завдань з розмінування поза районами ведення бойових дій. Нараховується з 29-го вересня.
Поранені військовослужбовці, які перебувають у розпорядженні понад два місяці та за станом здоров’я не мають змоги виконувати обов’язки військової служби за відповідними посадами, отримуватимуть додатково 20 100 гривень. Нараховується з 1-го червня.
Інструктори учбових центрів отримуватимуть додатково від 15 000 до 30 000 грн. Нараховується з 1-го червня.
Строковики – 6 000 грн. Нараховується з 1-го червня. Курсанти – 2 350 грн. Нараховується з 1-го червня.
Зазначені військовослужбовці отримають відповідні доплати найближчим часом.
Оновлене грошове забезпечення військовослужбовці почнуть отримувати з 29-го вересня.
Виплати бійцям, які воюють на передньому краї, збережені на тому ж рівні – 100 000 гривень. Це ж стосується військовослужбовців, які отримали поранення (контузію, травму, каліцтво), пов’язане із захистом Батьківщини, та перебувають на стаціонарному лікуванні, а також сімей полонених та зниклих безвісті.
Коментарі — 0