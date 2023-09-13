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Поки Кім Чен Ин поїхав до Путіна, КНДР випустила дві балістичні ракети у бік Японського моря

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Поки Кім Чен Ин поїхав до Путіна, КНДР випустила дві балістичні ракети у бік Японського моря
фото ілюстративне

Пуски балістичних ракет малої дальності зафіксовані з району Сунана

Сьогодні, 13 вересня, Північна Корея запустила дві балістичні ракети малої дальності в бік Японського моря. Про це повідомляє Yonhap.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї зафіксував пуски балістичних ракет малої дальності з району Сунана або поблизу нього між 11:43 та 11:53 за місцевим часом.

Аналітики зазначають, що вперше КНДР провела запуск ракети у той час, коли її лідер перебуває за межами країни.

Нагадаємо, сьогодні, 13 вересня, російський та північнокорейський диктатори Володимир Путін і Кім Чен Ин зустрінуться на російському космодромі «Східний». 

Рано-вранці 13 вересня російські ЗМІ повідомили, що Путін уже прибув на космодром «Східний». Російський диктатор прилетів туди із Примор'я.

США вважають, що Путін і Кім мають намір обговорити насамперед постачання боєприпасів з Північної Кореї для російської армії, що воює в Україні. У відповідь, як вважають американці, Кім Чен Ин хоче отримати від Росії продовольчу допомогу та деякі військові технології.

Бронепоїзд Кім Чен Ина в'їхав на територію Росії ще рано-вранці вівторка. Через добу після цього Центральне телеграфне агентство Кореї (КНДР) сповістило, що лідер КНДР після приїзду заявив російським чиновникам, що цей візит «символізує стратегічну важливість корейсько-російських відносин».

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Теги: путін військові технології Північна Корея ракета балістичні ракети

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