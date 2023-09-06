Візит Блінкена до Києва: стали відомі деталі

Під час візиту до Києва, Блінкен зустрінеться з президентом Зеленським й міністром Кулебою

Під час візиту державний секретар також оголосить про виділення країні понад $1 млрд нового фінансування

Під час сьогоднішнього візиту до Києва державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен оголосить про нову допомогу для України на понад $1 млрд. Про це повідомляє CNN.

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Як пише видання, під час візиту до Києва, державний секретар США зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським й міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

За словами високопоставленого посадовця Державного департаменту, який говорив на умовах анонімності, під час візиту державний секретар також оголосить про виділення країні понад $1 млрд нового фінансування.

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Нагадаємо, сьогодні, 6 вересня, державний секретар США Ентоні Блінкен приїхав в Україну з офіційним візитом. Про планування його поїздки раніше нічого не повідомлялось з міркувань безпеки.

З самого ранку в центрі Києва було частково перекрито рух транспорту, що, зазвичай роблять під час візиту міжнародних лідерів або ж делегацій.