Не поїхав на операцію, щоб не залишати позиції: на фронті помер командир батальйону БпЛА Ліпський

На фронті помер командир «Чорномор»

На війні з російським агресором помер командир 420-го окремого батальйону безпілотних систем, полковник Сергій Ліпський, відомий за позивним «Чорномор». Лицар ордена Богдана Хмельницького двох ступенів до останнього залишався на своєму бойовому посту, оскільки не хотів підводити своїх підлеглих. Про втрату повідомила у Facebook правозахисниця, співзасновниця та координаторка Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова.

«Перестало битися велике добре серце Ліпського Сергія Олексійовича, «Чорномора», чинного командира 420-го окремого батальйону, багаторічного начальника артилерії 57-ї бригади, кавалера двох Богданів і Данила. Воно мало б ще битися, але не витримало 10 років війни й великої відповідальності за людей, яких він так любив», – написала вона.

Також повідомляється, що воїн поважного віку відклав термінову операцію, тому що не хотів покидати побратимів і їхати з фронту.

Авторка підкреслила, що Сергій Олексійович завжди закінчував будь-яке повідомлення чи коментар у соцмережах словами «З повагою, Чорномор». Він дійсно з великою повагою та любов’ю ставився до людей. Вважав, що кожен військовослужбовець повинен мати можливість повернутися додому до сім'ї та близьких при найменшій нагоді.

Командир також завжди просив не турбувати тих, хто повертався з передової, і створити їм умови для відпочинку. Він дуже любив хвалити своїх підлеглих і гордився ними. Йому завжди було незручно зайвий раз когось відволікати чи щось просити.

За своїм віком і станом здоров'я «Чорномор» давно міг би демобілізуватися. Цього року у липні у нього була запланована термінова операція, але його призначили командиром батальйону, що він вважав великою честю та відповідальністю.

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