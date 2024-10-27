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Не поїхав на операцію, щоб не залишати позиції: на фронті помер командир батальйону БпЛА Ліпський

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Не поїхав на операцію, щоб не залишати позиції: на фронті помер командир батальйону БпЛА Ліпський
Командир з позивним «Чорномор» помер на фронті
фото з відкритих джерел

На фронті помер командир «Чорномор»

На війні з російським агресором помер командир 420-го окремого батальйону безпілотних систем, полковник Сергій Ліпський, відомий за позивним «Чорномор». Лицар ордена Богдана Хмельницького двох ступенів до останнього залишався на своєму бойовому посту, оскільки не хотів підводити своїх підлеглих. Про втрату повідомила у Facebook правозахисниця, співзасновниця та координаторка Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова.

«Перестало битися велике добре серце Ліпського Сергія Олексійовича, «Чорномора», чинного командира 420-го окремого батальйону, багаторічного начальника артилерії 57-ї бригади, кавалера двох Богданів і Данила. Воно мало б ще битися, але не витримало 10 років війни й великої відповідальності за людей, яких він так любив», – написала вона.

Також повідомляється, що  воїн поважного віку відклав термінову операцію, тому що не хотів покидати побратимів і їхати з фронту. 

Авторка підкреслила, що Сергій Олексійович завжди закінчував будь-яке повідомлення чи коментар у соцмережах словами «З повагою, Чорномор». Він дійсно з великою повагою та любов’ю ставився до людей. Вважав, що кожен військовослужбовець повинен мати можливість повернутися додому до сім'ї та близьких при найменшій нагоді.

Командир також завжди просив не турбувати тих, хто повертався з передової, і створити їм умови для відпочинку. Він дуже любив хвалити своїх підлеглих і гордився ними. Йому завжди було незручно зайвий раз когось відволікати чи щось просити.

За своїм віком і станом здоров'я «Чорномор» давно міг би демобілізуватися. Цього року у липні у нього була запланована термінова операція, але його призначили командиром батальйону, що він вважав великою честю та відповідальністю.

Нагадаємо, 16 вересня 2024 року у районі населеного пункту Дружба Бахмутського району Донецької області. загинув солдат Богдан Лисий. Про загибель захисника України повідомила Тульчинська районна державна адміністрація. 

Раніше стало відомо, що у Сарненському районі Рівненщини внаслідок вибуху гранати загинули батько та син.

Нагадаємо, на війні поліг військовий хірург з Івано-Франківська Мирослав Дебенко – після початку великої війни він повернувся з-за кордону, де працював щелепно-лицевим хірургом, і пішов боронити свій край. Про його загибель повідомили на сайті Івано-Франківського медичного фахового коледжу, де навчався і працював воїн.

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Теги: права людини солдат полковник батько війна ЗСУ

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