Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 10 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 10 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 960-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1080 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 10 жовтня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 10 жовтня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 10 жовтня втратила

  • особового складу ‒ близько 665200 (+1080) осіб,
  • танків ‒ 8945 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17765 (+14) од,
  • артилерійських систем – 19263 (+41) од,
  • РСЗВ – 1225 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 976 (+3) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16767 (+49),
  • крилаті ракети ‒ 2619 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26314 (+74) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3386 (+1)
Втрати ворога у війні станом на 10 жовтня 2024 року
Втрати ворога у війні станом на 10 жовтня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 10 жовтня 

  • У Чорному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – дев'ять суден, з них шість продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – сім суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 10 жовтня
Активність флоту окупантів станом на 10 жовтня
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 960-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Генштаб втрати війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«План перемоги» Зеленського передбачає вимогу вступу України до НАТО протягом кількох місяців
Захід почав тиснути на Київ, змушуючи до переговорів з РФ – El Pais
5 жовтня, 19:37
На фронті відбулося 97 бойових зіткнень
Карта бойових дій в Україні станом на 5 жовтня 2024 року
5 жовтня, 00:01
За словами генсека НАТО, російські втрати – 1000 вбитих чи поранених вояків на день
Генсек НАТО озвучив втрати російської армії у війні
1 жовтня, 14:41
Відзнаку президента України «Хрест бойових заслуг» отримали ще семеро воїнів
Начальник Генштабу отримав почесну відзнаку від президента
1 жовтня, 11:26
Ситуація на фронті важка
Карта бойових дій в Україні станом на 29 вересня 2024 року
29 вересня, 00:00
РФ використовує малі групи піхоти для розвідки
Працюють «на живця»: РФ використовує живу силу для виявлення позицій ЗСУ
24 вересня, 00:37
Триває 943-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 23 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
23 вересня, 07:57
Триває 941-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 21 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
21 вересня, 08:12
Нині триває 935-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 16 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
16 вересня, 07:36

Події в Україні

Кривий Ріг атакував дрон росіян, пошкоджено п'ятиповерхівку
Кривий Ріг атакував дрон росіян, пошкоджено п'ятиповерхівку
Росіяни обстріляли агрофірму на Дніпропетровщині, є постраждалий
Росіяни обстріляли агрофірму на Дніпропетровщині, є постраждалий
Втрати ворога станом на 10 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 10 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Бойовик, який воював проти України, отримав довічне ув'язнення
Бойовик, який воював проти України, отримав довічне ув'язнення
Під час атаки РФ по Запоріжжю постраждало двоє людей, є руйнування
Під час атаки РФ по Запоріжжю постраждало двоє людей, є руйнування
Росія тримає в Чорному морі два носії «Калібрів»
Росія тримає в Чорному морі два носії «Калібрів»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 жовтня: ситуація на фронті
29K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 жовтня 2024
23K
СБУ: Боголюбов та Коломойський відмили, зокрема, через Єврейську общину України, майже 6 млрд грн
7002
10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3886
«Мілтон» наближається до Флориди: якої потужності буде ураган
3314
Кліп був знятий у Києві: трек Майлі Сайрус набрав мільярд прослуховувань у Spotify (відео)

Новини

Втрата Агрегатного заводу у Вовчанську, таємне спілкування Трампа та Путіна та ураган у США: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Новий опалювальний сезон. Який тариф буде у тих, хто має електроопалення
Сьогодні, 07:00
Сонячно і практично без опадів: прогноз погоди на 10 жовтня
Сьогодні, 06:00
10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
В опалювальний сезон працюватимуть усі дев’ять енергоблоків АЕС, розташованих на підконтрольній території
Вчора, 20:17
СБУ: Боголюбов та Коломойський відмили, зокрема, через Єврейську общину України, майже 6 млрд грн
Вчора, 16:17

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua