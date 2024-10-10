Втрати ворога станом на 10 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1080 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 10 жовтня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 10 жовтня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 10 жовтня втратила:
- особового складу ‒ близько 665200 (+1080) осіб,
- танків ‒ 8945 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17765 (+14) од,
- артилерійських систем – 19263 (+41) од,
- РСЗВ – 1225 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 976 (+3) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16767 (+49),
- крилаті ракети ‒ 2619 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26314 (+74) од,
- спеціальна техніка ‒ 3386 (+1)
Активність флоту окупантів станом на 10 жовтня
- У Чорному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – дев'ять суден, з них шість продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – сім суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.
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