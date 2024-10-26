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На Донеччині ЗСУ ліквідували капітана російської хокейної команди

Христина Жиренко
glavcom.ua
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На Донеччині ЗСУ ліквідували капітана російської хокейної команди
Жданова мобілізували у вересні 2022 року

Окупант Жданов загинув під час боїв за Яснобродівку (Донецька область)

Капітан хокейної команди «СФЗ» із Сєрова Свердловської області (Росія) Валентин Жданов був ліквідований бійцями ЗСУ на Донеччині. 

Окупант Жданов народився у Сєрові 30 січня 1987 року. Після навчання виступав за хокейні команди Тюмені та Мідногорська (Оренбурзька область).

Жданова мобілізували у вересні 2022 року. 12 липня окупант загинув під час боїв за Яснобродівку (Донецька область). Про ліквідацію Жданова російські ЗМІ повідомили кілька днів тому, а прощання з загарбником пройшло вчора, 25 жовтня.

Нагадаємо, колишній гравець молодіжної збірної Росії з футболу Тимур Осмоловський був ліквідований бійцями ЗСУ. Про це повідомляє у своїх соцмережах фермерське господарство Валаамського монастиря «Валаамська ферма», де окупант влітку минулого року був послушником-скотарем.

Осмоловський був вихованцем майкопського футболу та грав на позиції нападника. Він грав за клуб «Строгіно», а потім за молодіжні команди грозненського «Ахмата» , ЦСКА, а 1 серпня 2020 став гравцем московського «Спартака». Також Осмоловський зіграв п'ять матчів за молодіжну збірну Росії (вік гравців до 20 років).

Окупант завершив професійну кар'єру у 2023 році.

За даними «Валаамської ферми», Осмоловський був ліквідований 25 вересня внаслідок атаки дрону.

Як повідомлялося, головний тренер збірної Кемеровської області з карате Олексій Ходикін був ліквідований бійцями ЗСУ

У Новокузнецьку (РФ) у знищеного окупанта залишилися дружина та двоє дочок.

Нагадаємо, у Курській області ЗСУ за допомогою безпілотника ліквідували командира десантно-штурмового полку ПДВ РФ підполковника Олександра Куріна із позивним «Шкіпер». Про це повідомляють російські пабліки.

Зазначається, що окупант був знищений у Глушківському районі, орієнтовно 12-14 вересня. Раніше також ЗСУ ліквідували його заступника – Юрія Михайлова.

Паблік пише, що ліквідація Куріна є «великою втратою для ВДВ».

Нагадаємо, що військові ЗСУ ліквідували на Донеччині капітана Олександра Лапшина. Також було знищено майже весь склад батальйону 98-ї гвардійської дивізії Повітряно-десантних військ РФ міста Іваново, яким командував Лапшин. 

Раніше на війні в Україні загинув ексдепутат «Єдиної Росії» від Чувашії  Володимир Дмитрієв. Він нібито отримав легке поранення і потрапив до шпиталю, який пізніше атакував безпілотник.

Також повідомлялося, що ЗСУ ліквідували російського депутата верховної ради Хакасії від Комуністичної партії Дмитра Іванова, який воював у складі ПВК «Вагнер».

Теги: війна росія хокей

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