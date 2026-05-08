Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Житомирщина: на території заповідника виникла масштабна пожежа

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Житомирщина: на території заповідника виникла масштабна пожежа
Рятувальники локалізували пожежу на площі 500 га
фото: ДСНС

Роботи з ліквідації пожежі триватимуть протягом ночі

На території Поліського природнього заповідника виникла масштабна пожежа. За даними ДСНС, рятувальники локалізували займання на площі 500 га, передає «Главком».

Житомирщина: на території заповідника виникла масштабна пожежа фото 1
фото: ДСНС

Зазначається, що загрози для населених пунктів немає. Фахівці ДСНС, лісники та волонтери продовжують роботи з ліквідації пожежі. Роботи триватимуть протягом ночі.

Житомирщина: на території заповідника виникла масштабна пожежа фото 2
фото: ДСНС

«Масштабну пожежу, що виникла на Житомирщині на території Поліського природнього заповідника, локалізовано на площі 500 га. Загрози населеним пунктам немає. Тривають роботи з ліквідації пожежі, які продовжаться і в нічний час доби у позмінному режимі. Окрім рятувальників та лісівників, на місці працюють волонтери. Вони розгорнули мобільний пункт надання допомоги та забезпечують харчування особового складу», – йдеться у повідомленні.

Житомирщина: на території заповідника виникла масштабна пожежа фото 3
фото: ДСНС

Нагадаємо, масштабна лісова пожежа на прикордонні Чернігівської області, спричинена російськими обстрілами, за останню добу майже подвоїла свою площу. Наразі вогнем охоплено близько 4300 га лісу, а через зміну вітру стихія рушила в бік країни-агресора.

Читайте також:

Теги: Житомирщина ДСНС рятувальники пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Атака БпЛА на окуповані території, Трамп пригрозив Ірану: головне за ніч 10 квітня
Атака БпЛА на окуповані території, Трамп пригрозив Ірану: головне за ніч 10 квітня
10 квiтня, 05:35
Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди
Удар по Харківщині: загинула людина, є постраждалі (фото)
13 квiтня, 16:44
Володимир Зеленський відзначив мужність тих, хто допомагав на місці події – рятував поранених та сприяв поліції
Трагедія в Києві: Зеленський повідомив деталі збройного нападу
18 квiтня, 20:51
Грошей за виконане «завдання» зловмисник так і не отримав
Підпал авто бійця Третього армійського корпусу у столиці: поліція затримала зловмисника
23 квiтня, 17:19
За допомогою електроінструмента надзвичайники вирізали пасажирське сидіння авто та деблокували постраждалу
У Києві рятувальники розрізали вщент розбитий Porsche, щоб визволити пасажирку
26 квiтня, 19:52
У результаті падіння чоловіка затисло конструкціями понівеченого транспортного засобу
У Запоріжжі дерево вбило чоловіка в автомобілі
26 квiтня, 20:44
Російський безпілотник атакував АЗС у Краматорську
Окупанти атакували АЗС у Краматорську: спалахнув резервуар з газом
30 квiтня, 23:26
Минулося без постраждалих
Полювання на рятувальників: на Донеччині ворожий FPV-дрон вдруге за тиждень атакував групу «Фенікс»
3 травня, 14:26
Ліквідація наслідків російської атаки у Полтавській області триває
Ворог вдарив по рятувальниках на Полтавщині ракетами з касетними боєприпасами (відео)
5 травня, 13:28

Суспільство

Житомирщина: на території заповідника виникла масштабна пожежа
Житомирщина: на території заповідника виникла масштабна пожежа
Яке релігійне свято відзначається 9 травня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 9 травня 2026: традиції та молитва
Боєць, який 346 днів тримав позиції в Часовому Яру, отримав звання Героя України
Боєць, який 346 днів тримав позиції в Часовому Яру, отримав звання Героя України
The Telegraph: Наземні роботи ЗСУ змінюють тактику бойових дій
The Telegraph: Наземні роботи ЗСУ змінюють тактику бойових дій
Чи вимикатимуть світло 9 травня 2026 року? Дані «Укренерго»
Чи вимикатимуть світло 9 травня 2026 року? Дані «Укренерго»
Синоптики попередили про надзвичайну пожежну небезпеку у низці областей
Синоптики попередили про надзвичайну пожежну небезпеку у низці областей

Новини

Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
Сьогодні, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
Сьогодні, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
Сьогодні, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
Сьогодні, 11:32
Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
Сьогодні, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:09

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua