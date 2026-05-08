Житомирщина: на території заповідника виникла масштабна пожежа

Роботи з ліквідації пожежі триватимуть протягом ночі

На території Поліського природнього заповідника виникла масштабна пожежа. За даними ДСНС, рятувальники локалізували займання на площі 500 га, передає «Главком».

Зазначається, що загрози для населених пунктів немає. Фахівці ДСНС, лісники та волонтери продовжують роботи з ліквідації пожежі. Роботи триватимуть протягом ночі.

«Масштабну пожежу, що виникла на Житомирщині на території Поліського природнього заповідника, локалізовано на площі 500 га. Загрози населеним пунктам немає. Тривають роботи з ліквідації пожежі, які продовжаться і в нічний час доби у позмінному режимі. Окрім рятувальників та лісівників, на місці працюють волонтери. Вони розгорнули мобільний пункт надання допомоги та забезпечують харчування особового складу», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, масштабна лісова пожежа на прикордонні Чернігівської області, спричинена російськими обстрілами, за останню добу майже подвоїла свою площу. Наразі вогнем охоплено близько 4300 га лісу, а через зміну вітру стихія рушила в бік країни-агресора.