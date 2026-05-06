Масштабна лісова пожежа на Закарпатті: до гасіння залучено авіацію ДСНС (фото)

Наталія Порощук
До ліквідації пожежі залучено 352 людини та 48 одиниць техніки, а також авіацію ДСНС
фото: ДСНС Закарпаття

До гасіння пожежі долучено 143 працівників Карпатської філії ДП «Ліси України»

На Закарпатті триває ліквідація масштабної лісової пожежі за допомогою авіації ДСНС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС України у Закарпатській області.

«Станом на 13:00 6 травня рятувальники та лісівники продовжують гасити пожежу на території Свалявського надлісництва. Загальна площа, пройдена вогнем, становить близько 75 гектарів. До ліквідації пожежі залучено 352 людини та 48 одиниць техніки, а також авіацію ДСНС – працює літак», – йдеться у повідомленні.

ДСНС наголошує, що до гасіння задіяно 96 рятувальників та 22 одиниці техніки.

На допомогу також прибули підрозділи з Львівської та Івано-Франківської областей, які разом залучили ще 59 рятувальників і 14 одиниць техніки.

Крім того, до гасіння пожежі долучено 143 працівників Карпатської філії ДП «Ліси України» та 10 одиниць техніки. Також допомагають 43 місцеві жителі.

Зауважимо, що за фактом масштабної пожежі правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 245 КК України (знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу, що спричинило тяжкі наслідки). Слідство встановлює причини виникнення вогню, серед основних версій – необережне поводження з вогнем або навмисний підпал сухостою.

Теги: Закарпаття пожежа ліс ДСНС

