На Дніпропетровщині через обстріли окупантів постраждали троє людей

Через влучання на місцях виникали пожежі

Російська армія продовжує тероризувати мирні райони Дніпропетровської області. Протягом останньої доби ворог здійснив понад три десятки атак, використовуючи артилерію та ударні дрони. Під вогнем опинилися три райони області, що призвело до поранень цивільних та значних руйнувань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

фото: ДСНС Дніпропетровщини

фото: ДСНС Дніпропетровщини

Окупанти зосередили вогонь на трьох напрямках: Павлоградському, Нікопольському та Синельниківському районах. Внаслідок масованих обстрілів троє людей отримали поранення. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

фото: ДСНС Дніпропетровщини

Ворог цілеспрямовано бив по цивільних об’єктах. Зафіксовано пошкодження у житлових будинків та господарчих споруд, а також об’єктів критичної та транспортної інфраструктури.

фото: ДСНС Дніпропетровщини

Через влучання на місцях виникали пожежі, проте рятувальники ДСНС оперативно ліквідували всі осередки займання, запобігши поширенню вогню на сусідні будівлі.

Нагадаємо, російські окупаційні війська здійснили одну з наймасштабніших атак на Запорізьку область за останній час. Під вогнем опинилися майже 50 населених пунктів. Використовуючи авіацію, сотні дронів та важку артилерію, ворог спричинив руйнування та жертви серед мирного населення.