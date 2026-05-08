Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Дніпропетровщині через обстріли окупантів постраждали троє людей

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
На Дніпропетровщині через обстріли окупантів постраждали троє людей
Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували всі осередки займання
фото: ДСНС Дніпропетровщини

Через влучання на місцях виникали пожежі

Російська армія продовжує тероризувати мирні райони Дніпропетровської області. Протягом останньої доби ворог здійснив понад три десятки атак, використовуючи артилерію та ударні дрони. Під вогнем опинилися три райони області, що призвело до поранень цивільних та значних руйнувань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

На Дніпропетровщині через обстріли окупантів постраждали троє людей фото 1
фото: ДСНС Дніпропетровщини
На Дніпропетровщині через обстріли окупантів постраждали троє людей фото 2
фото: ДСНС Дніпропетровщини

Окупанти зосередили вогонь на трьох напрямках: Павлоградському, Нікопольському та Синельниківському районах. Внаслідок масованих обстрілів троє людей отримали поранення. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

На Дніпропетровщині через обстріли окупантів постраждали троє людей фото 3
фото: ДСНС Дніпропетровщини

Ворог цілеспрямовано бив по цивільних об’єктах. Зафіксовано пошкодження у житлових будинків та господарчих споруд, а також об’єктів критичної та транспортної інфраструктури.

На Дніпропетровщині через обстріли окупантів постраждали троє людей фото 4
фото: ДСНС Дніпропетровщини

Через влучання на місцях виникали пожежі, проте рятувальники ДСНС оперативно ліквідували всі осередки займання, запобігши поширенню вогню на сусідні будівлі.

Нагадаємо, російські окупаційні війська здійснили одну з наймасштабніших атак на Запорізьку область за останній час. Під вогнем опинилися майже 50 населених пунктів. Використовуючи авіацію, сотні дронів та важку артилерію, ворог спричинив руйнування та жертви серед мирного населення.

Читайте також:

Теги: ДСНС Дніпропетровщина обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Юрій Ігнат наголосив, що окупанти використовують дрони-імітатори без бойової частини
РФ цілодобово атакує Україну: Повітряні сили пояснили підступну мету ворога
5 травня, 10:44
Минулося без постраждалих
Полювання на рятувальників: на Донеччині ворожий FPV-дрон вдруге за тиждень атакував групу «Фенікс»
3 травня, 14:26
На щастя, загиблих та постраждалих немає
Атака на Одещину: росіяни пошкодили портову інфраструктуру
2 травня, 09:01
Біля ЖК Creator City комунальні працівники вже прибирають уламки скла та будматеріалів
Рятувальники завершили ліквідацію наслідків атаки на Київ
28 квiтня, 16:38
Судно рухалося до Одеси для завантаження зернових
Одещина: ворог влучив у торгове судно під іноземним прапором
24 квiтня, 08:40
Ворожий удар припав по багатоповерховому житловому будинку
Атака на Дніпро: кількість загиблих та поранених зросла
23 квiтня, 08:09
Наслідки удару по Чернігову, 19 квітня 2026 р.
Удар по Чернігову забрав життя 16-річного хлопця
19 квiтня, 08:29
Машина екстреної (швидкої) медичної допомоги має значні пошкодження
Атака на Київ 16 квітня: екіпаж «швидкої» потрапив під повторний обстріл (фото)
16 квiтня, 12:33
Унаслідок обстрілу зруйновані приватні будинки
Ворог масовано атакував Запорізький район: є жертви
9 квiтня, 08:04

Події в Україні

Масштабна лісова пожежа на Чернігівщині: вогонь перекинувся на територію Росії (відео)
Масштабна лісова пожежа на Чернігівщині: вогонь перекинувся на територію Росії (відео)
На Дніпропетровщині через обстріли окупантів постраждали троє людей
На Дніпропетровщині через обстріли окупантів постраждали троє людей
Карта бойових дій в Україні станом на 8 травня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 8 травня 2026 року
«Вже більше ніж 140 обстрілів позицій на фронті»: Зеленський розповів про російське «перемир’я»
«Вже більше ніж 140 обстрілів позицій на фронті»: Зеленський розповів про російське «перемир’я»
Атака на Запоріжжя: загинула людина, 12 поранених
Атака на Запоріжжя: загинула людина, 12 поранених
Втрати ворога станом на 8 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 8 травня 2026 – Генштаб ЗСУ

Новини

Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
Сьогодні, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:09
Перша група ветеранів завершила програму Фонду Віктора Пінчука в Єльському університеті
Вчора, 21:04
Евакуація з окупованих Олешок: Червоний Хрест підтвердив готовність сприяти
Вчора, 18:46
Переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» сенсаційно завершить кар'єру в 30 років
Вчора, 14:54
Повітряна тривога у Києві тривала 14 хвилин
Вчора, 14:53

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua