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У двох областях перекрито ще декілька ділянок доріг через негоду

Діана Гасюк
glavcom.ua
У двох областях перекрито ще декілька ділянок доріг через негоду
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Через сніг, погану видимість та сильний вітер на автошляху М-05 Київ – Одеса заборонено рух для всіх видів транспорту

Через негоду в Одеській та Миколаївській областях перекрили ще декілька ділянок доріг. Про це повідомляє голова Держагентства відновлення Мустафа Найєм.

Через сніг, погану видимість та сильний вітер на автошляху М-05 Київ - Одеса км 274+435 - км 466+700 з 19:30 год заборонено рух для всіх видів транспорту. Орієнтовно на 4 години, – написав Найєм.

Також з 20:00 заборонено рух:

  • М-13 Кропивницький – Платонове (на м. Кишинів);
  • Н-24 Благовіщенське – Миколаїв (через м. Вознесенськ), км 42+476 - км 132+000 (від межі з Кіровоградською областю до м. Вознесенськ);
  • Р-75 КПП «Тимковс» – Балта – Первомайськ – Доманівка – Олександрівка, (в межах Миколаївської області);
  • Т-15-06 Миколаїв – Доманівка – Берізки, км 120+000 – км 173+204 (від смт Доманівка – смт T-15-10 /Н-24/ – Арбузинка – Єланець – Нова Одеса, км 0+000 - км 70+000 (від а/д H-24 – смт Т-15-04 Первомайськ – Новоукраїнка, км 1+441 - км 29+445 (в межах Миколаївської області).

Про відновлення руху буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, що через сильний вітер і снігопад обмежено в'їзд транспорту до Києва.

Як повідомлялося, в Україні у зв’язку з погодними умовами створено Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах державного значення. У разі виникнення надзвичайної ситуації на дорозі влада пропонує звертатися на цілодобову гарячу лінію: +38 067 400 60 80.

До слова, Одеську область також завалило снігом. Через негоду на дорогах почастішали випадки ДТП.

Теги: Мустафа Найєм Одеса Миколаїв вітер негода влада

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