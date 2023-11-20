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Китайський юань вперше в історії обігнав євро у списку валют для фінансування торгівлі

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Китайський юань вперше в історії обігнав євро у списку валют для фінансування торгівлі
Частка євро у міжнародних платежах знизилась на 1% всього за місяць
фото: Kim Kyung-Hoon/Reuters

У вересні китайська валюта досягла свого максимального показника за останні 5 років

Китайський юань вперше в історії став другою за величиною світовою валютою, що використовується в глобальному торговому фінансуванні. Про це інформує Reuters.

Зазначається, що долар залишається на першому місці у торгових розрахунках – у вересні поточного року його частка зросла до 84,15% (83,95% у серпні). Частка китайської валюти в міжнародних платежах зросла з 4,82% у серпні 2023 року до 5,8% у вересні, що є максимальним показником за останні 5 років.

Євро займає третє місце за популярністю у міжнародних платежах. У серпні його частка складала 6,43%, а вже у вересні вона знизилася до 5,43%.

У статті говориться, що такі зміни сталися через те, що глобальні компанії активно вирушають на боргові ринки Китаю, випускаючи рекордні обсяги облігацій у юанях та отримуючи значні суми грошей в материкових банках країни. Це дає їм можливість скористатися низькими процентними ставками у юанях. Водночас вартість фінансування в інших країнах росте.

Раніше Національний банк запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу. Він відрізняється від режиму «плаваючого» курсоутворення, який діяв в нашій країні до повномасштабного вторгнення.

До слова, на офіційній сторінці фінансового регулятора повідомили, що ситуація на валютному ринку буде ретельно контролюватись. Нацбанк буде компенсувати структурний дефіцит валюти – це дозволить курсу як зростати, так і знижуватися. Також будуть суттєво обмежуватись курсові зміни, що не дасть змогу гривні занадто послабитись або зміцнитись.

Теги: фінансування гроші торгівля валюта

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