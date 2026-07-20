У Тернополі на кладовищі затопило могили військових (фото)
Рятувальники та комунальники відкачують воду у кількох районах міста
У Тернополі триває ліквідація наслідків негоди. Через сильні опади підтопило кілька вулиць, а також могили Героїв на Микулинецькому кладовищі, пише «Терміново».
Підтопило Пантеон Героїв – сектор військових поховань, де спочивають українські захисники. На деяких ділянках вода піднялася настільки, що частково затопила могили.
Міський голова Сергій Надал заявив, що рятувальники та комунальні служби проводять відкачування води з підтоплених ділянок на вулицях Гайова Бічна, Микулинецька, Стадникової, Коновальця та Оболоня.
В Тернопільській ОВА повідомляють, що наразі знеструмлено 3 213 побутових споживачів у 37 населених пунктах.
За офіційними даними, частково без електропостачання залишаються 27 населених пунктів області, тоді як решта знеструмлені повністю. Аварії на електромережах спричинили сильний вітер і падіння гілок на лінії електропередач.
Нагадуємо, напередодні 19 липня сильна негода накрила західні області України. На Івано-Франківщині випав град розміром із куряче яйце, а через сильні зливи синоптики попередили про підйом рівня води біля річок Прут і Сірет.
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