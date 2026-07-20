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У Тернополі на кладовищі затопило могили військових (фото)

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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У Тернополі на кладовищі затопило могили військових (фото)
На знімках видно, що частина могил перекосилися від води
фото: Терміново. Тернопіль

Рятувальники та комунальники відкачують воду у кількох районах міста

У Тернополі триває ліквідація наслідків негоди. Через сильні опади підтопило кілька вулиць, а також могили Героїв на Микулинецькому кладовищі, пише «Терміново». 

Підтопило Пантеон Героїв – сектор військових поховань, де спочивають українські захисники. На деяких ділянках вода піднялася настільки, що частково затопила могили.

У Тернополі на кладовищі затопило могили військових (фото) фото 1
фото Терміново. Тернопіль
У Тернополі на кладовищі затопило могили військових (фото) фото 2
фото Терміново. Тернопіль
У Тернополі на кладовищі затопило могили військових (фото) фото 3
фото Терміново. Тернопіль

Міський голова Сергій Надал заявив, що рятувальники та комунальні служби проводять відкачування води з підтоплених ділянок на вулицях Гайова Бічна, Микулинецька, Стадникової, Коновальця та Оболоня.

В Тернопільській ОВА повідомляють, що наразі знеструмлено 3 213 побутових споживачів у 37 населених пунктах.

За офіційними даними, частково без електропостачання залишаються 27 населених пунктів області, тоді як решта знеструмлені повністю. Аварії на електромережах спричинили сильний вітер і падіння гілок на лінії електропередач.

Нагадуємо, напередодні 19 липня сильна негода накрила західні області України. На Івано-Франківщині випав град розміром із куряче яйце, а через сильні зливи синоптики попередили про підйом рівня води біля річок Прут і Сірет.

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Теги: Telegram Тернопіль рятувальники негода влада Сергій Надал

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