У Тернополі на кладовищі затопило могили військових (фото)

На знімках видно, що частина могил перекосилися від води

Рятувальники та комунальники відкачують воду у кількох районах міста

У Тернополі триває ліквідація наслідків негоди. Через сильні опади підтопило кілька вулиць, а також могили Героїв на Микулинецькому кладовищі, пише «Терміново».

Підтопило Пантеон Героїв – сектор військових поховань, де спочивають українські захисники. На деяких ділянках вода піднялася настільки, що частково затопила могили.

фото Терміново. Тернопіль

фото Терміново. Тернопіль

фото Терміново. Тернопіль

Міський голова Сергій Надал заявив, що рятувальники та комунальні служби проводять відкачування води з підтоплених ділянок на вулицях Гайова Бічна, Микулинецька, Стадникової, Коновальця та Оболоня.

В Тернопільській ОВА повідомляють, що наразі знеструмлено 3 213 побутових споживачів у 37 населених пунктах.

За офіційними даними, частково без електропостачання залишаються 27 населених пунктів області, тоді як решта знеструмлені повністю. Аварії на електромережах спричинили сильний вітер і падіння гілок на лінії електропередач.

Нагадуємо, напередодні 19 липня сильна негода накрила західні області України. На Івано-Франківщині випав град розміром із куряче яйце, а через сильні зливи синоптики попередили про підйом рівня води біля річок Прут і Сірет.