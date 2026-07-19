На Прикарпатті випав град розміром із куряче яйце

Потужний град випав у Дзвинячі, Богородчанах та інших районах Івано-Франківської області

У річках Прут та Сірет через зливи підніметься рівень води

У неділю, 19 липня, погодні умови в Україні різко ускладнилися. У низці регіонів пройшли потужні зливи, а на Івано-Франківщині випав град розміром з куряче яйце. Така картина нині у Дзвинячі, Богородчанах та інших районах області. Відповідні фото та відео люди поширюють у соцмережах, повідомляє «Главком».

За даними Українського гідрометцентру, у зв’язку з прогнозованими значними дощами на рiчках суббасейнiв Прута та Сiрету протягом доби очікується підвищення рівнів води до одного метра понад звичайний рівень.

«У мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку та стрiмке пiдвищення рiвнiв води на малих водотоках (без негативних наслiдкiв), – додали метеорологи.

Раніше повідомлялося, що пилові бурі можуть накрити південь України. Завідувач відділу Інституту ботаніки НАН України Яків Дідух попередив про загрозу.

Нагадаємо, у Німеччині через спеку цього року померли близько 5120 людей. Більшість смертей сталися під час червневої хвилі високих температур, яка більш ніж на тиждень охопила Західну Європу.