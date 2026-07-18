В Україні сонячно, на заході – грози з градом: погода на 18 липня 2026 року

Вдень у столиці синоптики обіцяють комфортні 25–27° тепла

У суботу, 18 липня, в Україні переважно сонячно, але захід країни чекає серйозна негода – грози з градом і шквалами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

По більшій частині України хмарність невелика й опадів не прогнозується – суботній день обіцяє бути теплим і сонячним. Проте захід країни отримає зовсім інший сценарій: у більшості західних областей вдень очікуються помірні, місцями значні дощі та грози, в окремих районах – град і шквали зі швидкістю вітру 15–20 м/с. Вітер переважно південно-східний, 5–10 м/с. Температура вночі 11–16°, вдень 22–27°; на заході та південному заході країни, де панує тепліше повітря, вночі 15–20°, вдень 26–31°.

Укргідрометцентр оголосив жовтий рівень небезпечності (I рівень) для більшості західних областей. Несприятливі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також рух транспорту.

У суботу, 18 липня, у Києві хмарність невелика, опадів не прогнозується – столиця залишиться осторонь непогоди й проведе вихідний під теплим сонцем. Вітер південно-східний, 5–10 м/с. Температура по Київській області вночі 11–16°, вдень 22–27°; у Києві трохи тепліше – вночі 13–15°, вдень 25–27°.

Нагадаємо, вчора Україна насолоджувалася сонячною та спекотною погодою до 34° – справжнім літом після двотижніх примх погоди. Та, схоже, атмосферні фронти ще не збираються остаточно відступати – і сьогодні вони повертаються на захід країни. Детальніше про погоду на найближчі дні – у прогнозі на 13–19 липня 2026 року.