У Львові шестирічну дівчинку вдарило блискавкою

Дитина перебуває в реанімації

Унаслідок ураження блискавкою госпіталізована шестирічна дівчинка. Про це повідомляє «Главком» із посилання на мера Львова Андрія Садового.

За даними міського голови, зараз дитина перебуває в реанімації під наглядом лікарів.

«Стан стабільний. Видимих слідів ураження немає», – уточнив Садовий.

Нагадаємо, у Львові 29 червня вирує негода. Від сильного вітру знесло частину даху будівлі Шевченківської районної адміністрації.

Крім того, шквальний вітер повалив 30 дерев у Львові. Комунальні служби вже розпочали ліквідацію наслідків негоди у місті. За словами Садового, найбільше постраждав Галицький район, де впало дев’ять дерев. У Шевченківському районі повалено сім дерев, пошкоджено будівлю районної адміністрації, а також сім автомобілів.

До слова, до кінця доби 29 червня у Києві та Київській області очікуються грози. Через негоду оголошено І (жовтий) рівень небезпечності, а погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств.