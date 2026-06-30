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1 липня у Києві очікується високий рівень пожежної небезпеки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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1 липня у Києві очікується високий рівень пожежної небезпеки
У лісових масивах Чорнобильської зони тривають пожежі
фото: ДСНС Київщини

Зважаючи на аномальну суху та спекотну погоду, киян та гостей столиці закликають бути максимально обачними

У середу, 1 липня, у столиці та у Київській області очікується надвисокий рівень пожежної небезпеки. Через загрозу масштабних займань у місті продовжує діяти сувора заборона на відвідування лісових зон, а за розпалювання вогню чи спалювання трави передбачені великі штрафи.Про це повідомляє «Главком» із посиланням на попередження Укргідрометцентру та міської влади Києва.

Зважаючи на аномальну суху та спекотну погоду, киян та гостей столиці закликають бути максимально обачними: не розводити вогнища в не пристосованих для цього місцях і суворо дотримуватися правил протипожежної безпеки.

Заборона на відвідування лісів 

У КМДА нагадують, що в умовах воєнного стану в Києві категорично заборонено відвідувати ліси та лісопаркові території. Це стосується як піших прогулянок, так і в'їзду на будь-якому транспорті. Відповідне рішення Ради оборони міста Києва залишається чинним і контролюється правоохоронцями.

За порушення правил благоустрою та розпалювання багаття в недозволених місцях (згідно зі ст. 152 КУпАП) порушникам загрожує штраф у розмірі від 340 до 1 360 грн.

Штрафи за спалювання сухостою

На території України діє жорстка адміністративна відповідальність за випалювання трави та сухої рослинності. Якщо ДСНС або поліція зафіксують правопорушення, суми стягнень будуть суттєвими:

  • Для пересічних громадян: від 6 120 до 12 240 грн;
  • Для посадових осіб: від 21 420 до 30 600 грн.

Окрім цього, міська влада просить мешканців перевірити побутову техніку в оселях та не використовувати несправне чи пошкоджене електрообладнання, щоб не спричинити коротке замикання в період пікових навантажень на енергосистему під час спеки.

Нагадаємо, у Чорнобильській зоні відчуження продовжують палати лісові масиви, дим від яких зранку накрив столицю. Попри те, що дві великі локації вогню вже вдалося приборкати, за допомогою дронів рятувальники виявили нове задимлення на іншій ділянці. Наразі на новій ділянці лісового масиву тривають екстрені роботи з ліквідації осередку горіння. Загалом до ліквідації пожежі залучено понад 260 осіб та близько 65 одиниць спеціальної техніки.

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Теги: Київ спека штраф поліція влада

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