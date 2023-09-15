Нічна атака дронів. Стало відомо, на що полювали росіяни

Ранкова атака дозволяє краще відпрацьовувати мобільні вогневі групи

Російські окупанти в ніч проти п'ятниці намагалися вдарити по Хмельницькій області дронами Shahed-136/131. Швидше за все, ворог хотів знищити українські бомбардувальники, які переносять далекобійні ракети Storm Shadow. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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Також не виключено, що ворог хотів ударити по аеродрому або місцю базування літаків.

«Знову атаковано Хмельницьку область. Зрозуміло, що шукає ворог. Шукають, де командувач сховав наші бомбардувальники після подій, які відбувалися нещодавно у нашому морі біля Криму», – сказав Ігнат.

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Спікер Повітряних сил зазначив, що цієї ночі росіяни трохи змінили час атаки. Але, за словами Ігната, це навіть дещо допомогло ЗСУ.

«Вони зазвичай починають пуски з 22:30-22:50. Далі кілька хвиль – аж до 04:00. Ранкова атака дозволяє краще відпрацьовувати мобільні вогневі групи. Коли світлий час доби, то мета візуально видима», – пояснив спікер.

Нагадаємо, у ніч на 15 вересня Росія атакувала Україну ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ). Усі 17 «Шахедів» знищено протиповітряною обороною.