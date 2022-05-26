Сирени – майже по всій Україні: у яких областях лунають вибухи
Надвечір у кількох регіонах звучали і сирени, і вибухи
Надвечір 26 травня майже на всій території України була оголошена повітряна тривога.
Згодом з’явилися повідомлення про вибухи у Миколаєві та на Херсонщині.
Також повідомляють про вибухи в Харкові.
А мешканці Очакова, що на Миколаївщині, пишуть у соцмережах про сильні вибухи в місті.
Інформація уточнюється.
Офіційних коментарів щодо ситуації в цих регіонах поки немає, відбій тривоги ще не оголошували.
Нагадаємо, у результаті атаки на Харків загинуло п’ятимісячне немовля.
Також Генштаб повідомив, на яких напрямках окупанти досягли окремих «успіхів» .
Як повідомлялося, на Луганщині Гайдай повідомив, де ворог йде в наступ.