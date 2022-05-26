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    Події в Україні

    Сирени – майже по всій Україні: у яких областях лунають вибухи

    Нагадуємо, не нехтуйте небезпекою, залишайтеся в укриттях - Сирени – майже по всій Україні: у яких областях лунають вибухи
    Нагадуємо, не нехтуйте небезпекою, залишайтеся в укриттях
    скріншот із додатка

    Надвечір у кількох регіонах звучали і сирени, і вибухи

    Надвечір 26 травня майже на всій території України була оголошена повітряна тривога.

    Згодом з’явилися повідомлення про вибухи у Миколаєві та на Херсонщині.

    Також повідомляють про вибухи в Харкові.

    А мешканці Очакова, що на Миколаївщині, пишуть у соцмережах про сильні вибухи в місті.

    Інформація уточнюється.

    Офіційних коментарів щодо ситуації в цих регіонах поки немає, відбій тривоги ще не оголошували.

    Нагадаємо, у результаті атаки на Харків загинуло п’ятимісячне немовля.

    Також Генштаб повідомив, на яких напрямках окупанти досягли окремих «успіхів» .

    Як повідомлялося, на Луганщині Гайдай повідомив, де ворог йде в наступ.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Сирени – майже по всій Україні: у яких областях лунають вибухи