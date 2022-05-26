Сирени – майже по всій Україні: у яких областях лунають вибухи

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Надвечір у кількох регіонах звучали і сирени, і вибухи

Надвечір 26 травня майже на всій території України була оголошена повітряна тривога.

Згодом з’явилися повідомлення про вибухи у Миколаєві та на Херсонщині.

Також повідомляють про вибухи в Харкові.

А мешканці Очакова, що на Миколаївщині, пишуть у соцмережах про сильні вибухи в місті.

Інформація уточнюється.

Офіційних коментарів щодо ситуації в цих регіонах поки немає, відбій тривоги ще не оголошували.

Нагадаємо, у результаті атаки на Харків загинуло п’ятимісячне немовля.

Також Генштаб повідомив, на яких напрямках окупанти досягли окремих «успіхів» .

Як повідомлялося, на Луганщині Гайдай повідомив, де ворог йде в наступ.

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