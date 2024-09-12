Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ворог перебив водопостачання до Покровська

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ворог перебив водопостачання до Покровська
Філашкін закликав місцевих жителів не зволікати з евакуацією
фото з відкритих джерел

Водопостачання у Родинському продовжується

Під час бойових дій російські окупанти перебили водопостачання до Покровська, наразі відновити його роботу неможливо. Про це повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

«Внаслідок бойових дій зупинена робота модульної фільтрувальної станції, завдяки якій останнім часом Покровськ отримував воду. Відновити її роботу наразі неможливо», – пише Філашкін.

Голова Донецької ОВА додав, що розв'язання проблеми наразі опрацьовується.

Як зазначив Філашкін, наразі у Покровській громаді пробурено 75 свердловин загального користування, а також 250 одиниць – біля багатоповерхівок. Зокрема до громади організовано підвезення питної води й встановлено вісім установок зворотного осмосу, з яких люди можуть набирати воду безкоштовно.

Водопостачання у Родинському продовжується.

«Ситуація складна і найближчим часом кращою не стане. Тому я вкотре закликаю: евакуюйтесь. Евакуація – єдиний правильний вибір для цивільних», – додав Філашкін.

Нагадаємо, російські війська, ймовірно, захопили села Лисівка й Маринівка (на південний схід від Покровська) на Донеччині. За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), минулої доби на східному фронті бої тривали на північний схід від Сіверська біля Григорівки; на схід від Сіверська поблизу Верхньокам'янського; і на південний схід від Сіверська в районі Спірного, Виїмки та Івано-Дарівки, але підтверджених змін лінії фронту не було.

Російські війська продовжували наступальні дії під Часовим Яром; на північ від Часового Яру біля Калинівки; і на схід від Часового Яру біля Іванівського, але підтверджених змін лінії фронту так само не було.

До слова, окупаційна армія РФ продовжує наступати на сході України й формує «котел» у районі Зоряного. Таку думку висловив полковник британської армії у відставці, військовий експерт Глен Грант в інтерв'ю у програмі «Студія Захід».

Читайте також:

Теги: війна Донеччина водопостачання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Постійні жорстокі напади мають на меті викликати в українців почуття безнадійності та страху за своє майбутнє і майбутнє своїх дітей
Чому Росія обирає дітей та цивільну інфраструктуру своєю мішенню?
5 вересня, 10:50
Супутники NASA зафіксували пожежу на території російської авіабази «Саваслейка» о 3:30 ранку
Супутники зафіксували пожежу на російському аеродромі «Саваслейка»
14 серпня, 11:12
У ніч на 16 серпня 2024 року російські окупанти завдали удару трьома балістичними ракетами «Іскандер-М»
Чим окупанти вночі атакували Україну: Повітряні сили повідомили деталі
16 серпня, 09:10
Балерина із США Ксенія Кареліна, яка є уродженкою Свердловської області Росії
Росія на 12 років ув'язнила балерину із США за донат ЗСУ
15 серпня, 19:23
Настоятель монастиря УПЦ МП закликав молитися за нього, бо потрапив до ЗСУ
Настоятель монастиря УПЦ МП закликав молитися за нього, бо потрапив до ЗСУ
3 вересня, 20:03
Наші захисники збили ворожі цілі над Київщиною
Ворог атакував Київщину дронами й ракетами: які наслідки
4 вересня, 09:27
У Сумській області 183 населені пункти визначені як такі, жителі яких підпадають під евакуацію
На Сумщині оголошена обов’язкова евакуація у трьох населених пунктах
9 вересня, 18:31
Залишки двигуна, який використовувався для керування північнокорейською балістичною Hwasong-11, що була використана під час нападу на Україну 6 серпня
Росія отримала нові поставки балістичних ракет від Північної Кореї – NYT
Вчора, 18:57
Раніше стало відомо, що Шольц разом з деякими однопартійцями нібито розробляє власний мирний план для врегулювання війни в Україні
Президент України прокоментував «мирний план» Шольца щодо завершення війни
Вчора, 21:33

Події в Україні

Ворог перебив водопостачання до Покровська
Ворог перебив водопостачання до Покровська
Скільки зброї втрачено або викрадено від початку повномасштабної війни: оприлюднені цифри
Скільки зброї втрачено або викрадено від початку повномасштабної війни: оприлюднені цифри
Захисники знищили ворожий літак Су-30СМ над Чорним морем (відео)
Захисники знищили ворожий літак Су-30СМ над Чорним морем (відео)
Атака дронів на Хмельниччину спричинила пожежу
Атака дронів на Хмельниччину спричинила пожежу
Росіяни, ймовірно, окупували ще два села на Покровському напрямку. Мапи ISW
Росіяни, ймовірно, окупували ще два села на Покровському напрямку. Мапи ISW
Втрати ворога станом на 12 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 12 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
Зеленський пояснив, хто винний у відмові Монголії арештувати Путіна
55K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 вересня: ситуація на фронті
23K
Хто з українців повернеться з-за кордону першим: демограф назвала категорію громадян
22K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
6657
БРІКС стає військовим альянсом? Захід стурбований розширенням організації
6330
Друга за вечір масштабна повітряна тривога тривала пів години

Новини

Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
Сьогодні, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
Сьогодні, 06:38
Саміт Кримської платформи, нова фінансова допомога Україні. Головне за 11 вересня
Вчора, 21:00
Президентські дебати у США, вихід молодіжної збірної на Євро-2025: головне за ніч
Вчора, 07:17
Дощі, спека та мінлива хмарність: якою буде погода 11 вересня
Вчора, 05:39
Євросоюз за пів року імпортував металу із РФ на 1,5 млрд євро
7 вересня, 11:04

Прес-релізи

25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
10 вересня, 15:02
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua