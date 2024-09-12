Ворог перебив водопостачання до Покровська

Водопостачання у Родинському продовжується

Під час бойових дій російські окупанти перебили водопостачання до Покровська, наразі відновити його роботу неможливо. Про це повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

«Внаслідок бойових дій зупинена робота модульної фільтрувальної станції, завдяки якій останнім часом Покровськ отримував воду. Відновити її роботу наразі неможливо», – пише Філашкін.

Голова Донецької ОВА додав, що розв'язання проблеми наразі опрацьовується.

Як зазначив Філашкін, наразі у Покровській громаді пробурено 75 свердловин загального користування, а також 250 одиниць – біля багатоповерхівок. Зокрема до громади організовано підвезення питної води й встановлено вісім установок зворотного осмосу, з яких люди можуть набирати воду безкоштовно.

Водопостачання у Родинському продовжується.

«Ситуація складна і найближчим часом кращою не стане. Тому я вкотре закликаю: евакуюйтесь. Евакуація – єдиний правильний вибір для цивільних», – додав Філашкін.

Нагадаємо, російські війська, ймовірно, захопили села Лисівка й Маринівка (на південний схід від Покровська) на Донеччині. За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), минулої доби на східному фронті бої тривали на північний схід від Сіверська біля Григорівки; на схід від Сіверська поблизу Верхньокам'янського; і на південний схід від Сіверська в районі Спірного, Виїмки та Івано-Дарівки, але підтверджених змін лінії фронту не було.

Російські війська продовжували наступальні дії під Часовим Яром; на північ від Часового Яру біля Калинівки; і на схід від Часового Яру біля Іванівського, але підтверджених змін лінії фронту так само не було.

До слова, окупаційна армія РФ продовжує наступати на сході України й формує «котел» у районі Зоряного. Таку думку висловив полковник британської армії у відставці, військовий експерт Глен Грант в інтерв'ю у програмі «Студія Захід».