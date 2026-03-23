Міноборони пояснило, за якої умови Росія піде на мир

Загроза для Москви і тилу змусить Кремль думати про завершення війни
Кремль відчує тиск лише після загрози для великих міст і тилу

Росія почне серйозно розглядати завершення війни лише тоді, коли ситуація в її великих містах стане небезпечною та нестабільною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Міністерства оборони України.

У відомстві зазначили, що ключовим фактором для зміни позиції Кремля може стати перенесення ризиків війни на територію самої Росії, зокрема у великі міста.

Росія почне серйозно замислюватися про завершення війни лише тоді, коли життя у великих містах таких як Пітер, Москва чи Краснодар стане небезпечним і некомфортним.

Останнім часом українські удари по території РФ стали системними та значно ефективнішими. Також спостерігається розширення географії атак – удари наносяться по об’єктах у глибокому тилу.

Зокрема, в ніч на 23 березня безпілотники уразили один із найбільших експортних нафтових терміналів у порту Приморськ Ленінградської області. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив атаку та повідомив про ураження об’єкта «Транснефть – порт Приморськ». За попередніми даними, пошкоджень зазнали резервуарний парк і нафтоналивна інфраструктура.

Нагадаємо, що Ленінградська область РФ опинилась під масованою атакою дронів. Внаслідок атаки безпілотників уражено об’єкт паливної інфраструктури в порту Приморськ.

Порт Приморськ є одним із найбільших нафтових терміналів Росії на Балтійському морі. Потужність його трубопровідної системи становить до 75 млн тонн нафти на рік.

До слова, надходження до федерального бюджету Росії від податків на нафту і газ у березні можуть скоротитися на 52% – до 520 млрд рублів порівняно з аналогічним місяцем 2025 року.

