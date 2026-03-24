Масована атака на Вінницю: є загиблий та поранені

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Масована атака на Вінницю: є загиблий та поранені
Дим над містом після атаки РФ
фото: Суспільне Вінниця

Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків

Російські окупанти здійснили масовану атаку на Вінницю. Внаслідок удару загинув 59-річний чоловік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Сергія Моргунова.

За даними очільниці Вінницької ОВА Наталії Заболотної, унаслідок ворожої атаки поранено 13 осіб.

Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків.

Згодом мер додав, що відомо про пошкодження дев’яти приватних будинків, у трьох випадках – значні руйнування. Також зафіксовано пошкодження у двох багатоповерхових будинках внаслідок вибухової хвилі. За потреби людям забезпечать тимчасове проживання в готелях.

Нагадаємо, 24 березня вдень росіяни атакували Львів. Унаслідок атаки російських безпілотників є поранені, пошкоджена памʼятка архітектури національного значення – ансамбль Бернардинського монастиря. Він розташований на території історичного ареалу Львова, обʼєкта, який внесений до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом.

Зокрема, у Вінниці та Тернополі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Також удень 24 березня російська терористична армія вдарила «шахедом» по Івано-Франківську. Унаслідок цього загинули та постраждали люди. Водночас у Житомирі постраждала 12-річна дівчинка через атаку РФ.

До слова, у ніч на 24 березня Російська Федерація завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Для обстрілу Москва застосувала безпілотники та ракети.

Читайте також

Успішна військова авантюра Кремля на балтійському фронті може бути згодом трансформована у перемовний трек з НАТО
Шість причин, чому Росії вигідна балтійська кампанія
Вчора, 14:04
26 та 27 лютого російські війська вперше застосували ствольну артилерію для обстрілу селища Біленьке
Росія готується до наступу на Донеччині – ISW
28 лютого, 08:24
Вибухи в РФ та на Близькому Сході: головне за ніч 8 березня
Вибухи в РФ та на Близькому Сході: головне за ніч 8 березня
8 березня, 05:55
Пожежа у Тегерані після атаки Ізраїля
Axios: США незадоволені ударами Ізраїлю по паливній інфраструктурі Ірану
9 березня, 01:28
Зеленський: Питання – в ППО. Або нам дадуть США ліцензію на «Петріот», або ми отримаємо ліцензію від когось із європейських партнерів
Український залізний купол? Президент озвучив ключове завдання для нового міністра оборони
15 березня, 10:37
3 травня 2022 року рідні востаннє чули голос сина, брата Сергія Дишка
Поліг під час виконання бойового завдання на «Азовсталі». Згадаймо Сергія Дишка
20 березня, 09:00
ЗСУ зірвали плани РФ на півдні
ЗСУ загнали російське командування у глухий кут на півдні
20 березня, 10:44
США шукають наступника в Ірані: в адміністрації Трампа з’явився фаворит
США шукають наступника в Ірані: в адміністрації Трампа з’явився фаворит
Сьогодні, 04:59
Об’єкт долетів до Литви непоміченим і вибухнув у озері
Литву атакував дрон невідомого типу: деталі
Вчора, 21:30

Масована атака на Вінницю: є загиблий та поранені
Масована атака на Вінницю: є загиблий та поранені
Під ковдрою до кордону: на Вінниччині викрито подружжя, яке переправляло ухилянтів
Під ковдрою до кордону: на Вінниччині викрито подружжя, яке переправляло ухилянтів
На Вінниччині заарештовано батьків, які закопали тіло немовляти на смітнику
На Вінниччині заарештовано батьків, які закопали тіло немовляти на смітнику
Вінниччина: пасинок жорстоко вбив вітчима та переховувався в лісі
Вінниччина: пасинок жорстоко вбив вітчима та переховувався в лісі
У вінницькому онкоцентрі лікарі видалили рідкісну пухлину
У вінницькому онкоцентрі лікарі видалили рідкісну пухлину
Банк подав до суду на зниклого безвісти воїна та нарахував шалені відсотки: чим закінчився скандал
Банк подав до суду на зниклого безвісти воїна та нарахував шалені відсотки: чим закінчився скандал

Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
Сьогодні, 17:19
Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
Сьогодні, 14:29
Справа «Північних потоків» набуває екзотичного забарвлення через новий позов проти українця 
Сьогодні, 09:21
В Україні місцями дощитиме: погода на 24 березня
Сьогодні, 05:59
Усик і Буткевич закликали Шевченка пожиттєво усунути скандального арбітра
Вчора, 14:58
Віцечемпіон України відправив у відставку головного тренера
Вчора, 12:53

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

