Масована атака на Вінницю: є загиблий та поранені

Дим над містом після атаки РФ

Російські окупанти здійснили масовану атаку на Вінницю. Внаслідок удару загинув 59-річний чоловік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Сергія Моргунова.

За даними очільниці Вінницької ОВА Наталії Заболотної, унаслідок ворожої атаки поранено 13 осіб.

Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків.

Згодом мер додав, що відомо про пошкодження дев’яти приватних будинків, у трьох випадках – значні руйнування. Також зафіксовано пошкодження у двох багатоповерхових будинках внаслідок вибухової хвилі. За потреби людям забезпечать тимчасове проживання в готелях.

Нагадаємо, 24 березня вдень росіяни атакували Львів. Унаслідок атаки російських безпілотників є поранені, пошкоджена памʼятка архітектури національного значення – ансамбль Бернардинського монастиря. Він розташований на території історичного ареалу Львова, обʼєкта, який внесений до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом.

Зокрема, у Вінниці та Тернополі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Також удень 24 березня російська терористична армія вдарила «шахедом» по Івано-Франківську. Унаслідок цього загинули та постраждали люди. Водночас у Житомирі постраждала 12-річна дівчинка через атаку РФ.

До слова, у ніч на 24 березня Російська Федерація завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Для обстрілу Москва застосувала безпілотники та ракети.