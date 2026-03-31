Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Росіяни атакували дев'ятиповерхівку в Одесі: постраждала людина

Наталія Порощук
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Пожежу, що виникла внаслідок удару, оперативно ліквідовано
фото: Сергій Лисак/Telegram

Зафіксовано влучання у дев’ятиповерховий житловий будинок у Київському районі

Під ранок 31 березня російська терористична армія атакувала Одесу ударними БпЛА. Унаслідок цього постраждав чоловік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської МВА Сергія Лисака.

За даними влади, зафіксовано влучання у дев’ятиповерховий житловий будинок у Київському районі. Пошкоджено фасад, балкони та скління з другого по четвертий поверхи. Пожежу, що виникла внаслідок удару, оперативно ліквідовано.

Росіяни атакували дев'ятиповерхівку в Одесі: постраждала людина фото 1
фото: Олег Кіпер/Telegram

Унаслідок удару постраждав чоловік. Необхідну медичну допомогу йому надали на місці, подальше лікування проходитиме амбулаторно.

На місці атаки працюють оперативні та комунальні служби.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, що російські терористи атакували Полтавщину ударними дронами. Унаслідок атаки є загиблий та постраждалі.

До слова, окупаційна армія РФ завдала авіаударів по Глухівській громаді на Сумщині. Внаслідок обстрілу постраждали 11 людей.

Читайте також:

Теги: Одеса війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua