Росіяни атакували дев'ятиповерхівку в Одесі: постраждала людина

Зафіксовано влучання у дев’ятиповерховий житловий будинок у Київському районі

Під ранок 31 березня російська терористична армія атакувала Одесу ударними БпЛА. Унаслідок цього постраждав чоловік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської МВА Сергія Лисака.

За даними влади, зафіксовано влучання у дев’ятиповерховий житловий будинок у Київському районі. Пошкоджено фасад, балкони та скління з другого по четвертий поверхи. Пожежу, що виникла внаслідок удару, оперативно ліквідовано.

фото: Олег Кіпер/Telegram

Унаслідок удару постраждав чоловік. Необхідну медичну допомогу йому надали на місці, подальше лікування проходитиме амбулаторно.

На місці атаки працюють оперативні та комунальні служби.

Нагадаємо, що російські терористи атакували Полтавщину ударними дронами. Унаслідок атаки є загиблий та постраждалі.

До слова, окупаційна армія РФ завдала авіаударів по Глухівській громаді на Сумщині. Внаслідок обстрілу постраждали 11 людей.