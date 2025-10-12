Зеленський: РФ боїться передачі Україні Tomahawk, саме це може спрацювати для миру

Київ працює з Вашингтоном, щоб посилити українську протиповітряну оборону

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія боїться передачі далекобійних ракет Tomahawk, тож саме це могло б посприяти миру. Як інформує «Главком», про це глава держави сказав у відеозверненні 12 жовтня.

Президент нагадав, що говорив зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.

Він уточнив, що Київ працює з Вашингтоном, щоб посилити українську протиповітряну оборону та всі можливості захисту: передусім ідеться про «Петріоти», інші системи, активні дії та далекобійність.

«Ми бачимо та чуємо, що Росія боїться, що американці можуть дати нам «Томагавки», це сигнал, що саме такий тиск може спрацювати для миру. Ми домовились із президентом Трампом, що наші команди, наші військові займатимуться всім тим, що ми обговорили. І, зокрема, це стосується енергетики, газу», – заявив Зеленський.

Український лідер також говорив із президентом Франції Емманюелем Макроном про ППО, дипломатичні заходи наступних тижнів, координацію позиції та Запорізьку атомну станцію, яка переживає свій найдовший блекаут у майже три тижні.

Зеленський наголосив, що саме українські фахівці є стовідсотковою гарантією безпеки для ЗАЕС.

«Росія не має інтересу повертати безпеку – їх треба дотиснути до цього, і потрібна більш чітка, чесна позиція МАГАТЕ. росія може й мусить припинити обстріли, щоб ремонтні бригади могли працювати», – додав він.

Нагадаємо, у суботу, 11 жовтня, президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом США Дональдом Трампом можливість передавання американських крилатих ракет Tomahawk. Про це повідомляє американське видання Axios із посиланням на два обізнаних джерела.

Відомо, що ракети Tomahawk дадуть Україні можливість завдати удару глибоко всередині Росії, зокрема по Москві. Це може змусити російського президента Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Президент Зеленський, повідомляючи про свою розмову з Трампом, зазначив, що після неї з’явилися вагомі ідеї щодо зміцнення України. «Російська сторона повинна бути готова до справжньої дипломатії – цього можна досягти завдяки силі», – зазначив він.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що під час останньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом почув готовність США розглянути можливість передачі Україні далекобійних озброєнь. За його словами, така підтримка може суттєво посилити українські позиції та змусити Росію сісти за стіл переговорів.